    C(i)entri in festa: i centri sociali di Cerignola si sono riuniti nella terza edizione

    Iniziativa nel segno degli insegnamenti di don Bosco, numerosi ragazzi hanno partecipato in una divertente caccia al tesoro

    Attualità

    Pubblicato il

    da Laura Losito
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Si è svolta ieri, presso l’oratorio Salesiano San Giovanni Bosco di Cerignola, la terza edizione di C(I)entri in Festa, l’evento che dal 2024 riunisce i centri sociali della nostra città in un clima di festa e condivisione. L’iniziativa è nata dal desiderio di  trasmettere lo spirito salesiano di San Giovanni Bosco, protettore dei giovani, allo scopo di estendere il suo monito di gioia e allegria a tutti i ragazzi della comunità. I giovani di APS I Sogni di Don Bosco hanno accolto in festa i partecipanti provenienti dai centri sociali cittadini, quali Diorama, CERCAT, Centro Palladino, Centro Padre Pio e Oratorio Giò Main. Radunatisi numerosi nel cortile dell’oratorio, i ragazzi hanno preso parte ad una curiosa caccia al tesoro, sfidandosi in prove divertenti e giocose.

    La vittoria finale è stata ritrovarsi nella gioia della condivisione, riconoscendosi come parte di un’unica missione: educare i più piccoli al rispetto e all’amore per il prossimo. La manifestazione intrapresa da questi centri sociali dimostra quanto sia vivo l’impegno riposto da numerosi professionisti nell’educazione e nel futuro della nostra comunità. Educatori, pedagogisti e operatori sociali si impegnano quotidianamente per affiancare i più giovani e garantire loro supporto e occasioni di crescita, a riprova di un vivere civile che è ancora molto sentito. «Il vero tesoro si scopre solo camminando insieme», frase che racchiude la cifra di questa autentica esperienza comunitaria.

