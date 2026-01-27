C(i)entri in festa: i centri sociali di Cerignola si sono riuniti nella terza edizione

Si è svolta ieri, presso l’oratorio Salesiano San Giovanni Bosco di Cerignola, la terza edizione di C(I)entri in Festa, l’evento che dal 2024 riunisce i centri sociali della nostra città in un clima di festa e condivisione. L’iniziativa è nata dal desiderio di trasmettere lo spirito salesiano di San Giovanni Bosco, protettore dei giovani, allo scopo di estendere il suo monito di gioia e allegria a tutti i ragazzi della comunità. I giovani di APS I Sogni di Don Bosco hanno accolto in festa i partecipanti provenienti dai centri sociali cittadini, quali Diorama, CERCAT, Centro Palladino, Centro Padre Pio e Oratorio Giò Main. Radunatisi numerosi nel cortile dell’oratorio, i ragazzi hanno preso parte ad una curiosa caccia al tesoro, sfidandosi in prove divertenti e giocose.

La vittoria finale è stata ritrovarsi nella gioia della condivisione, riconoscendosi come parte di un’unica missione: educare i più piccoli al rispetto e all’amore per il prossimo. La manifestazione intrapresa da questi centri sociali dimostra quanto sia vivo l’impegno riposto da numerosi professionisti nell’educazione e nel futuro della nostra comunità. Educatori, pedagogisti e operatori sociali si impegnano quotidianamente per affiancare i più giovani e garantire loro supporto e occasioni di crescita, a riprova di un vivere civile che è ancora molto sentito. «Il vero tesoro si scopre solo camminando insieme», frase che racchiude la cifra di questa autentica esperienza comunitaria.

