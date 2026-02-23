“Cin-Ci-Là” ha incantato il Teatro Mercadante nella serata di sabato

Sabato sera il Teatro Mercadante si è trasformato nella scintillante Macao del 1925 per una serata magica. “Cin-Ci-Là”, l’operetta centenaria portata in scena dal Balletto di Parma, ha conquistato il pubblico con un’esplosione di colori, musica dal vivo, coreografie mozzafiato e una storia che ha fatto sorridere dall’inizio alla fine. Risate, applausi scroscianti e un finale con standing ovation hanno confermato il successo di questo spettacolo unico, capace di unire teatro, danza e musica in un connubio perfetto. La trama brillante e leggera dell’operetta ha fatto il suo dovere: il pubblico ha riso di cuore seguendo le disavventure dei due giovani sposi inesperti, la principessa Mjosotis e il principe Ciclamino, e l’arrivo dell’intraprendente attrice parigina Cin-ci-là. Gli equivoci, le situazioni comiche e i dialoghi brillanti hanno strappato risate spontanee in ogni angolo del teatro. L’atmosfera era quella delle grandi serate di teatro: leggerezza, eleganza e puro divertimento. Il vero protagonista della serata è stato senza dubbio Il Balletto di Parma. I danzatori hanno offerto una prova straordinaria, dando vita alle coreografie di Francesco Frola con una precisione e un’eleganza che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. Ogni movimento raccontava la storia, ogni passo era perfettamente sincronizzato, ogni quadro coreografico era un’opera d’arte in movimento. Il pubblico ha applaudito più volte durante lo spettacolo, conquistato dalla bellezza di ciò che vedeva sul palco.

L’allestimento scenico firmato InScena Art Design ha trasformato il palco in un caleidoscopio di colori vivaci. Dalle scenografie che evocavano i palazzi imperiali di Macao ai costumi sontuosi ispirati alla moda degli anni Venti, ogni elemento visivo era curato nei minimi dettagli. Il pubblico si è ritrovato immerso in un mondo esotico e sofisticato, dove l’Oriente misterioso incontrava l’eleganza parigina in un’esplosione di bellezza visiva. Uno spettacolo per gli occhi che ha accompagnato perfettamente la storia e la musica. Le meravigliose musiche di Virgilio Ranzato, eseguite dall’orchestra sotto la direzione di Alberto Orlandi, hanno incantato il pubblico. La musica dal vivo ha un potere unico: avvolge, emoziona, trasporta. Le melodie orecchiabili dell’operetta italiana, i ritmi vivaci, le arie romantiche hanno accompagnato perfettamente le scene, creando momenti di grande intensità emotiva alternati a momenti di pura leggerezza. Al calare del sipario, il pubblico si è alzato in piedi tributando a tutto il cast una lunga standing ovation. Un applauso caloroso e prolungato che ha premiato non solo la bravura dei danzatori, ma l’intera produzione: la regia di Corrado Abbati, le coreografie, le scenografie, l’orchestra.

Gli spettatori sono usciti dal teatro con il sorriso sulle labbra, canticchiando le melodie dell’operetta e commentando con entusiasmo le scene più belle. Il segno di una serata davvero riuscita. Questa produzione celebrava i 100 anni dalla prima rappresentazione di “Cin-Ci-Là”, e il Teatro Mercadante ha reso onore a questo anniversario con uno spettacolo all’altezza della tradizione. L’operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato ha dimostrato ancora una volta di saper attraversare i decenni mantenendo intatto il suo fascino. Un secolo dopo, le stesse melodie fanno ancora battere i piedi, le stesse situazioni fanno ancora ridere, la stessa magia continua a incantare. “Cin-Ci-Là” ha regalato al pubblico cerignolano una serata di pura evasione. Per due ore, il teatro ha fatto quello che sa fare meglio: trasportare gli spettatori in un altro mondo, far dimenticare la quotidianità, regalare bellezza ed emozioni. L’operetta, con la sua leggerezza e la sua eleganza, ha dimostrato di essere un genere ancora capace di affascinare e divertire. E quando è portata in scena con la qualità di questa produzione, il risultato è semplicemente straordinario.