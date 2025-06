CInquant’anni di attività, la bella storia dell’Autocarrozzeria Roma

Nel tempo in cui tante attività commerciali chiudono bottega dopo pochi anni o addirittura a distanza di qualche mese dall’apertura, esistono ancora quelle esperienze imprenditoriali che negli anni tagliano traguardi. E’ il caso dell’Autocarrozzeria Roma, che proprio ieri ha festeggiato 50 anni di attività.

Il titolare, Romeo Magnifico, nato da famiglia numerosa rientrata in città nel ’62, due anni dopo (nel 1964), ancora quindicenne, lavorò nello storico negozio Novia. Nel 1975 decise di non stare più alle dipendenze e aprì una propria officina, poi trasferitasi in altro locale fino a giungere nel 2003 dov’è oggi. Quando posava i suoi occhi su un auto dentro di sé sentiva il bisogno di curarla, di riportarla alla sua bellezza originaria, prendendosene cura. Da molti era ed è definito il dottore delle auto. Già suo nonno era un saldatore e aveva a cuore la vita nel metallo, così egli ha, probabilmente, ereditato tale passione. Una passione che è giunta fino al figlio, Gianfranco, che oggi gestisce e porta avanti l’attività.

Alla festa, tenutasi nella serata di venerdì 6 giugno, ha partecipato anche l’Amministrazione Comunale. «Ho partecipato con grande piacere a questo momento di festa per portare, a nome dell’Amministrazione comunale, i più sinceri auguri e complimenti per questo importante traguardo. A Romeo, Gianfranco e a tutta la famiglia Magnifico: grazie per l’esempio, l’impegno e l’amore che mettete nel vostro lavoro» ha affermato la vicesindaca Maria Dibisceglia.