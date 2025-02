Cinque nuovi bus elettrici per il servizio di mobilità sociale di Cerignola

Il Comune mette a disposizione cinque nuovi bus elettrici per implementare il servizio di mobilità sociale e che accompagneranno gli anziani, i cittadini con disabilità oppure autosufficienti ma con situazioni di disagio dalle proprie abitazioni alle strutture sanitarie o presso qualsiasi luogo sia necessario raggiungere. I fondi, ammontanti a un milione di euro, provengono dal PNRR nel quadro della missione mirata al rafforzamento della rete infrastrutturale al servizio della comunità ed in particolare delle fasce di popolazione più fragili ed in condizioni di disagio. Tre sono le direttrici che i nuovi mezzi attueranno: trasporto da e per centri riabilitativi e sociali; trasporto dedicato all’accesso ai servizi di prossimità; trasporto scolastico. I mezzi potranno trasportare dai sei ai nove passeggeri e saranno appositamente e completamente a disposizione di quei cittadini che vivono situazioni di difficoltà legate al raggiungimento dei punti dove poter effettuare visite mediche o al raggiungimento delle scuole.

Tutti i bus sono dotati di pedane manuali leggere e resistenti. Ogni pedana è dotata di quattro tipi di ancoraggi che consentono di evitare lo spostamento della carrozzina sia in avanti sia all’indietro. I bus si inseriscono all’interno del servizio di mobilità sociale già avviato con successo dal Comune di Cerignola per il quale è possibile prenotarsi con facilità presso lo sportello Welfare oppure al numero 377 085 0505, dal lunedì al venerdì. “L’arrivo di cinque nuovi bus full electric è una bellissima notizia per la nostra comunità. I nuovi bus consentono ulteriormente di rendere Cerignola una città attenta a tutti e, in special modo, ai cittadini più fragili”, è stato il commento della vicesindaca ed assessora al Welfare Maria Dibisceglia.