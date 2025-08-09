Classe e potenza in posto 4: Emma Martinelli quinta conferma in casa Flv Cerignola

Altra conferma dall’elevato peso specifico per la FLV Cerignola, nella costruzione della rosa che parteciperà al campionato di serie B2 2025/2026. mister Cosimo Dilucia avrà ancora a disposizione la laterale Emma Martinelli, classe 2001. Nativa di Pontedera, è arrivata in rossogialloblù nel novembre scorso, rivelandosi come nelle previsioni un autentico lusso per la categoria: il posto 4 toscano è stata fra le trascinatrici della squadra, esibendo tutte le sue qualità in prima linea attraverso forza, assoluta rapidità di esecuzione, manualità e sensibilità di tocco eccellenti. Una varietà di soluzioni non da poco in fase offensiva, ma Emma ha saputo farsi valere anche in ricezione e difesa, caratteristiche di una giocatrice davvero completa e che torna adesso a misurarsi con una ribalta nazionale, come nelle proprie e più recenti esperienze pallavolistiche.

«La preparazione alla nuova annata si avvicina e non vedo l’ora di cominciare e rimettermi in gioco – afferma Martinelli -. È gratificante giocare un campionato conquistato sul campo con sudore insieme alla tua squadra, sono sicura che ci toglieremo molte altre soddisfazioni. Invito tutti i tifosi a starci sempre vicino con il loro grande sostegno e l’immenso calore, vi aspettiamo al palazzetto numerosi perché siete una grande risorsa per noi durante le gare». Il team ofantino assume sempre maggiore consistenza e qualità, verso una sfida stimolante e con la consapevolezza di affrontarla con la solita umiltà e cultura dell’impegno quotidiano. A breve si renderanno note anche le nuove giocatrici scelte da dirigenza e staff, per consolidarne l’ossatura.