Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportClasse e potenza in posto 4: Emma Martinelli quinta conferma in casa...

    Classe e potenza in posto 4: Emma Martinelli quinta conferma in casa Flv Cerignola

    La forte laterale toscana resta in rossogialloblù, pronta ad affrontare nuovamente la ribalta nazionale

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Altra conferma dall’elevato peso specifico per la FLV Cerignola, nella costruzione della rosa che parteciperà al campionato di serie B2 2025/2026. mister Cosimo Dilucia avrà ancora a disposizione la laterale Emma Martinelli, classe 2001. Nativa di Pontedera, è arrivata in rossogialloblù nel novembre scorso, rivelandosi come nelle previsioni un autentico lusso per la categoria: il posto 4 toscano è stata fra le trascinatrici della squadra, esibendo tutte le sue qualità in prima linea attraverso forza, assoluta rapidità di esecuzione, manualità e sensibilità di tocco eccellenti. Una varietà di soluzioni non da poco in fase offensiva, ma Emma ha saputo farsi valere anche in ricezione e difesa, caratteristiche di una giocatrice davvero completa e che torna adesso a misurarsi con una ribalta nazionale, come nelle proprie e più recenti esperienze pallavolistiche.

    «La preparazione alla nuova annata si avvicina e non vedo l’ora di cominciare e rimettermi in gioco – afferma Martinelli -. È gratificante giocare un campionato conquistato sul campo con sudore insieme alla tua squadra, sono sicura che ci toglieremo molte altre soddisfazioni. Invito tutti i tifosi a starci sempre vicino con il loro grande sostegno e l’immenso calore, vi aspettiamo al palazzetto numerosi perché siete una grande risorsa per noi durante le gare». Il team ofantino assume sempre maggiore consistenza e qualità, verso una sfida stimolante e con la consapevolezza di affrontarla con la solita umiltà e cultura dell’impegno quotidiano. A breve si renderanno note anche le nuove giocatrici scelte da dirigenza e staff, per consolidarne l’ossatura.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Politica

    Cerignola, sicurezza e commercio: «Il Comune smetta con la propaganda e guardi in casa propria»

    L'onorevole Giorgio Lovecchio e Carlo Dercole, segretario cittadino di Forza Italia, prendono posizione sugli...
    Politica

    Furti e rapine, l’Amministrazione di Cerignola chiede incontro urgente al Prefetto di Foggia

    Dopo la rapina all’ottica Schirone di ieri mattina e il furto d’auto avvenuto, sempre...
    Calcio

    Audace Cerignola, torna in gialloblù il centrocampista Zak Ruggiero

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al...
    Sport

    Colpo di mercato internazionale: Hilkka Hujanen è una nuova giocatrice della Pallavolo Cerignola

    La Pallavolo Cerignola SSD ARL è lieta di annunciare l’arrivo della schiacciatrice finlandese Hilkka...
    Regione

    Cerignola, Barone (M5S): «Chiesta la bonifica della discarica di San Martino chiusa da 35 anni»

    La consigliera del M5S Rosa Barone ha incontrato ieri, assieme all’assessore all’Ambiente del Comune...
    Cronaca

    Rapina ad un negozio di ottica a Cerignola questa mattina

    Questa mattina, intorno alle 9, è stata compiuta una rapina in un negozio di...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Politica

    Cerignola, sicurezza e commercio: «Il Comune smetta con la propaganda e guardi in casa propria»

    L'onorevole Giorgio Lovecchio e Carlo Dercole, segretario cittadino di Forza Italia, prendono posizione sugli...
    Politica

    Furti e rapine, l’Amministrazione di Cerignola chiede incontro urgente al Prefetto di Foggia

    Dopo la rapina all’ottica Schirone di ieri mattina e il furto d’auto avvenuto, sempre...
    Calcio

    Audace Cerignola, torna in gialloblù il centrocampista Zak Ruggiero

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)