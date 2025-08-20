Classe e potenza per la Flv Cerignola, con l’arrivo di Alessandra Iacca

La FLV Cerignola cala il poker sul tavolo dei nuovi acquisti, annunciando di aver ingaggiato la centrale Alessandra Iacca. La giocatrice brindisina, classe 1997, va ad aggiungere ulteriore forza e tasso tecnico alla rosa che sarà allenata da mister Cosimo Dilucia, per un altro colpo di mercato dall’elevato peso specifico. Iacca ha vissuto le prime esperienze pallavolistiche con la maglia dell’Appia Mesagne, con cui sin da giovanissima ha calcato i campi della serie B2. Nel 2021/2022 si trasferisce a Fasano, mentre l’anno successivo passa a Castellaneta, dove ha trascorso un triennio caratterizzato da prestazioni sempre in crescendo ancora nell’ambito della quarta serie. Con i suoi 186 cm di altezza, Alessandra fa del muro uno dei suoi fondamentali migliori, sfruttando rapidità di movimento e senso della posizione: in fase offensiva invece, può utilizzare diverse opzioni, specie primi tempi potenti e precisi.

«Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura con la FLV, ci tengo a ringraziare società e staff tecnico per la fiducia e per avermi dato l’opportunità di entrare a far parte di un progetto così ambizioso e stimolante – le prime parole in rossogialloblù del posto 3 -. Ci attende una stagione impegnativa, ma sono convinta che con lavoro quotidiano, spirito di squadra e determinazione potremo raggiungere importanti traguardi e vivere grandi soddisfazioni. Non vedo l’ora di scendere in campo e condividere ogni momento dell’annata con le mie compagne e i nostri tifosi!». Grinta, voglia di fare bene e classe a disposizione del sodalizio ofantino, che sta allestendo un gruppo di tutto rispetto per la B2 2025/2026.