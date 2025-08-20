Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportClasse e potenza per la Flv Cerignola, con l'arrivo di Alessandra Iacca

    Classe e potenza per la Flv Cerignola, con l’arrivo di Alessandra Iacca

    La centrale brindisina (classe 1997) va a rinforzare il tasso tecnico del roster rossogialloblù di mister Dilucia

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    La FLV Cerignola cala il poker sul tavolo dei nuovi acquisti, annunciando di aver ingaggiato la centrale Alessandra Iacca. La giocatrice brindisina, classe 1997, va ad aggiungere ulteriore forza e tasso tecnico alla rosa che sarà allenata da mister Cosimo Dilucia, per un altro colpo di mercato dall’elevato peso specifico. Iacca ha vissuto le prime esperienze pallavolistiche con la maglia dell’Appia Mesagne, con cui sin da giovanissima ha calcato i campi della serie B2. Nel 2021/2022 si trasferisce a Fasano, mentre l’anno successivo passa a Castellaneta, dove ha trascorso un triennio caratterizzato da prestazioni sempre in crescendo ancora nell’ambito della quarta serie. Con i suoi 186 cm di altezza, Alessandra fa del muro uno dei suoi fondamentali migliori, sfruttando rapidità di movimento e senso della posizione: in fase offensiva invece, può utilizzare diverse opzioni, specie primi tempi potenti e precisi.

    «Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura con la FLV, ci tengo a ringraziare società e staff tecnico per la fiducia e per avermi dato l’opportunità di entrare a far parte di un progetto così ambizioso e stimolante – le prime parole in rossogialloblù del posto 3 -. Ci attende una stagione impegnativa, ma sono convinta che con lavoro quotidiano, spirito di squadra e determinazione potremo raggiungere importanti traguardi e vivere grandi soddisfazioni. Non vedo l’ora di scendere in campo e condividere ogni momento dell’annata con le mie compagne e i nostri tifosi!». Grinta, voglia di fare bene e classe a disposizione del sodalizio ofantino, che sta allestendo un gruppo di tutto rispetto per la B2 2025/2026.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Politica

    Cori razzisti a Cerignola, La Salandra: «Inaccettabili. Verona colpevole, Figc e Lega Serie A intervengano»

    «Quanto accaduto allo Stadio Monterisi di Cerignola durante la gara di Coppa Italia contro...
    Politica

    Riunione in Prefettura, garantiti più controlli per i furti e l’abbandono dei rifiuti a Cerignola

    L’assessore all’Ambiente del Comune di Cerignola Vincenzo Sforza ha partecipato questa mattina alla riunione...
    Cronaca

    Morra non risponde al giudice nel processo per direttissima a Foggia

    Dove si è nascosto in 6 mesi di latitanza Tommaso Morra? Se e chi...
    Cultura

    Il pianista cerignolano Francesco Raddato porta la musica per la Pace e sostenibilità in Colombia

    Il pianista cerignolano Francesco Raddato ha da poco concluso una tournée di concerti e...
    Calcio

    Un grande Cerignola si arrende solo ai rigori al Verona nei trentaduesimi di coppa Italia

    Il Cerignola si arrende solo ai rigori al Verona, nei trentaduesimi di finale della...
    Sport

    Dalla Liguria alla Flv Cerignola: Michela Trinca al palleggio

    Il terzo volto nuovo per la FLV Cerignola, in vista del campionato di serie...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Politica

    Cori razzisti a Cerignola, La Salandra: «Inaccettabili. Verona colpevole, Figc e Lega Serie A intervengano»

    «Quanto accaduto allo Stadio Monterisi di Cerignola durante la gara di Coppa Italia contro...
    Politica

    Riunione in Prefettura, garantiti più controlli per i furti e l’abbandono dei rifiuti a Cerignola

    L’assessore all’Ambiente del Comune di Cerignola Vincenzo Sforza ha partecipato questa mattina alla riunione...
    Cronaca

    Morra non risponde al giudice nel processo per direttissima a Foggia

    Dove si è nascosto in 6 mesi di latitanza Tommaso Morra? Se e chi...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)