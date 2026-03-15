Col Sorrento primo di due appuntamenti casalinghi di fila per l’Audace Cerignola

Incontro casalingo per l’Audace Cerignola, nella giornata numero 32 del girone C di serie C: avversario di turno sarà il Sorrento, oggi pomeriggio. I ragazzi di Vincenzo Maiuri lunedì sera sono stati battuti 3-2 a Caravaggio, dall’Atalanta Under 23: un avvio eccellente di ripresa aveva permesso di riacciuffare i nerazzurri passati sul doppio vantaggio, ma poi gli ofantini si sono fatti male da soli, con l’autogol decisivo di Gasbarro nello spezzone conclusivo. Si è trattata della terza sconfitta consecutiva in esterna, che ha comportato il controsorpasso del Monopoli in settima piazza. Del tutto opposto invece il trend fra le mura amiche, dato che i gialloblù hanno una striscia aperta di tre affermazioni di fila: sarà anche il primo di due appuntamenti susseguenti al “Monterisi”, per cui l’obiettivo è massimizzare tale fattore, per perseguire l’obiettivo di acquisire la qualificazione ai playoff nella migliore posizione possibile. Indubbiamente ci si augura una risposta, come altre volte accaduto in stagione: nel segmento conclusivo del torneo però, l’Audace dovrà ritrovare continuità nell’azione e regolarità di risultati, venute un po’ meno nelle ultime settimane. Una grossa mano può darla il pubblico, perché la società ha istituito il prezzo più che popolare di due euro dei biglietti per ciascun settore. Una occasione per gremire l’impianto di via Napoli e far sentire il proprio appoggio ad una squadra che in ogni caso sta facendo cose egregie.

Il tecnico milanese ha a disposizione l’intera rosa, eccezion fatta per l’infortunato Todisco: un dettaglio non da poco, avendo così la possibilità di incidere sul match anche in corso d’opera. Nell’impegno ormai alle porte, probabile si continui a concedere fiducia all’abituale undici di partenza: unica variazione eventuale, l’inserimento di Ligi per una difesa allestita con elementi di assoluta esperienza.

Il Sorrento è in 14^ posizione, avendo totalizzato 33 punti, con un computo generale di otto vittorie, nove pareggi e quattordici sconfitte. Se il campionato finisse oggi, i campani sarebbero salvi: da metà novembre, in panchina siede Cristian Serpini, che ha rilevato l’esonerato Mirko Conte. Nel mercato invernale, i costieri hanno lavorato maggiormente sulle uscite ma ad ogni modo sono intervenuti in tutti i reparti di movimento, con gli arrivi di: Portanova, Milan e Diop in difesa, Capezzi in mediana e Ricci in avanti. I rossoneri sono reduci da tre sconfitte consecutive, nel formato con la valigia si fanno comunque rispettare, visti i 14 punti collezionati. Nel 3-5-2, attenzione massima alla coppia d’attacco D’Ursi-Sabbatani: il primo è il miglior marcatore della compagine con undici centri, il secondo dopo la brevissima parentesi cerignolana ad inizio annata, è andato a segno per sette volte.

L’ultimo precedente risale all’11 ottobre 2024, con successo delle ‘cicogne’ per 2-0 e le firme di Visentin e Salvemini. Calcio d’inizio alle ore 17.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Renzi, della sezione di Pesaro, alla seconda presenza stagionale con i gialloblù, dopo il ko interno col Cosenza dell’ottavo turno.