Coldiretti Puglia, -30% nella raccolta del pomodoro

Si aggrava il bilancio della raccolta del pomodoro che sconta pesanti tagli a causa della siccità che si aggirano al momento su oltre il 30% in meno della produzione, con il conseguente auspicato rialzo dei prezzi che comunque non vanno a remunerare gli sforzi degli agricoltori in questa campagna critica per la mancanza di acqua. La stima arriva da Coldiretti Puglia, che stima un bilancio di metà percorso della raccolta di pomodoro a Foggia dove si coltiva quasi 1/5 dell’intero raccolto nazionale. La Puglia che è il principale polo della salsa Made in Italy nel Mezzogiorno con quasi 18mila ettari concentrati per l’84% proprio a Foggia, che è leader nel comparto – evidenzia Coldiretti Puglia – con 3.500 produttori di pomodoro che coltivano mediamente una superficie di 32 mila ettari, per una produzione di 20 milioni di quintali ed una Plv di quasi 180.000.000 euro.
“Alle difficoltà oggettive di portare avanti la produzione con la siccità – dice il presidente di Coldiretti Foggia, Marzio De Matteo – si aggiunge la criticità di una campagna irrigua mai realmente partita. Il drastico calo della produzione comporta un rialzo dei prezzi riconosciuti al pomodoro, che comunque coprono a malapena i costi di produzione e non vanno certamente a compensare gli investimenti fatti dagli agricoltori che non sono andati a buon fine”.