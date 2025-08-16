Colpaccio in attacco, Diana Giometti è della Flv Cerignola

Eccezionale colpo di mercato portato a segno dalla FLV Cerignola, che si è assicurata le prestazioni sportive della laterale Diana Giometti, classe 1996. Reduce da due promozioni consecutive (con l’Altino dalla B1 alla A2 e con Pallavolo Cerignola dalla B2 alla B1), la giocatrice laziale assicura qualità, efficacia e indubbio carisma alla formazione allenata da Cosimo Dilucia. Il suo percorso pallavolistico parte nel Poggio Mirteto, tappa iniziale di una carriera interamente sviluppatasi fra serie B a A2. Ostia, Rimini, Castel D’Azzano, Pisogne, Olbia, Trento (con la vittoria della coppa Italia di A2), Empoli, Palmi le altre maglie indossate dal posto 4 che ritroverà in squadra Marika Fanelli, con la quale ha condiviso i trascorsi a Palmi e Altino. Assieme all’opposto e ad Emma Martinelli, la società ofantina potrà disporre di un reparto attaccanti di grande rilevanza ed esplosività, per affrontare un campionato ostico, in cui si vuole ben figurare.

«Sono felice di aver firmato con la FLV, mi sono trovata molto bene come ambiente qui a Cerignola. Ho conosciuto da poco la realtà rossogialloblù e mi ha fatto davvero una buona impressione – dichiara Giometti -. Il torneo che andremo a sostenere sarà difficile ma la promozione ottenuta darà una spinta a fare bene, la dirigenza vuole agire seriamente e allo stesso tempo sono convinta che ci sarà da divertirsi. Ciò mi rende ambiziosa e contenta per questa nuova avventura, ci vediamo presto al palazzetto!». Entusiasmo, tecnica ed esperienza da mettere al servizio della FLV, in un mercato che riserverà altre novità.