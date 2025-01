Colpo del Cerignola a Potenza: allo scadere Martinelli regala la vittoria (1-2)

L’Audace Cerignola mette a segno il colpaccio in Lucania: dopo un equilibrio di risultato che regge per l’intera gara, al 90′ è Martinelli a firmare la vittoria per 1-2, lanciando (almeno per una notte) i gialloblù in vetta al girone C. La supersfida tra le seconde della classe ha visto Cerignola e Potenza schierate come di consueto con il 4-3-3 i padroni di casa e con il consueto 3-5-2 gli ospiti che hanno da subito mandato in campo il rientrato D’Andrea.

Comincia aggredendo il gioco l’Audace Cerignola, che concede pochissimo ai padroni di casa. Fiammata del Potenza (10′) con Caturano per Petrungaro: provvidenziale il ritorno di Russo in fase difensiva. Ribaltamento di fronte in contropiede, un minuto più tardi, D’Andrea servito sul filo del fuorigioco, tira in porta di poco a lato. Si sblocca su un calcio piattato la gara: punizione di potenza al 15′ di Salvemini e Audace Cerignola subito in vantaggio (0-1). Minuto 25 Russo non riesce a indirizzare bene in porta una smanacciata di Alastra. Alla mezz’ora nuovo contropiede del Cerignola, con Salvemini che non riesce a indirizzare in porto un bel cross da sinistra di Paolucci. Pochi secondi più tardi il pareggio del Potenza: Rosafio (31′) da destra si accentra, lascia partire un gran tiro da fuori e la mette potente nel 7 alla destra di Greco (1-1). Al 40′ ci prova Caturano, senza successo. Sinistro di Salvemini ma Verrengia salva sulla linea. Al 43′ Paolucci su punizione da sinistra va vicino al goal. Allo scadere ancora Paolucci in quello che è un assedio dei gialloblù.

Occasione per Caturano, dopo pochi secondi dalla ripresa, lanciato a rete: il tiro si rivela debole. Minuto 49 Capomaggio su calcio d’angolo non riesce a centrare lo specchio. Capovolgimento di fronte ed è Greco a salvare su imprecisione di Nicolao. Alastra para, Nicolao (51′) non riesce a ribadire. Caturano (55′) di destro la mette a lato. Il Cerignola a poco più di venti minuti dal termine manda dentro Achik. Ennesimo salvataggio del Potenza al minuto 80: palo di Salvemini e Capomaggio che non riesce a ribadire in rete. All’83’ Caturano cade in area e reclama un rigore ma l’arbitro non è d’accordo. Il risultato si mantiene in equilibrio fino alla fine. Allo scadere è Martinelli a firmare la svolta: sponda di testa di Salvemini e tiro al volo del numero 55 in posizione di centravanti per un pesantissimo 1-2. Nonostante gli oltre sette minuti di recupero non succede nulla di più: l’Audace Cerignola espugna il Viviani e sale (almeno per una notte) in vetta alla classifica del girone C.

POTENZA (4-3-3): Alastra; Milesi, Verrengia, Rillo, Novella; Felippe (38′ Ferro), Castorani (58′ Siatounis), Errado; Caturano, Rosafio (87′ Selleri), Petrungaro (58′ Schimmenti). A disp. Cucchietti, Galiano, Galletta, Riggio, Gorrasi, Mazzeo, Mazzocchi, Burgio, Landi. All. De Giorgio.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Romano (52′ Ligi), Martinelli, Visentin; Coccia (79′ Bianchini), Tascone, Capomaggio, Paolucci, Russo (46′ Nicolao); D’Andrea (65′ Achik), Salvemini. A disp.: Saracco, Fares, Jallow, Faggioli, Sainz-Maza, Velasquez, Gonnelli, Ianzano, Carrozza, Volpe. All. Raffaele.

AMMONITI: 13′ Romano, 36′ Felippe, 43′ Castorani, 63′ Visentin, 84′ Martinelli, 89′ Novella, 96′ Schimmenti.

ANGOLI: 3-5

RECUPERO: 3′, 5′.