Colpo di mercato internazionale: Hilkka Hujanen è una nuova giocatrice della Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD ARL è lieta di annunciare l’arrivo della schiacciatrice finlandese Hilkka Hujanen, classe 1998, che nella stagione 2025/2026 farà parte del roster fucsia per il campionato di Serie B1. Un innesto di grande valore, frutto di un’attenta ricerca sul mercato internazionale e di una precisa strategia societaria volta a unire esperienza e talento. Le parole del vicepresidente Pierluigi Lapollo: «L’arrivo di Hilkka rappresenta un colpo di mercato di cui andiamo davvero orgogliosi. È una giocatrice che stava per arrivare in Italia per la prima volta e che ho scoperto personalmente analizzando diverse partite internazionali. Il suo talento mi ha colpito immediatamente: tecnica raffinata, personalità in campo e una mentalità vincente. Ho fatto di tutto per portarla qui a Cerignola, convinto che possa essere una pedina fondamentale per la nostra squadra. Il nostro obiettivo, in questo primo anno di Serie B1, è costruire un gruppo capace di affrontare un campionato ambizioso con determinazione. Stiamo puntando su un mix equilibrato tra atlete di esperienza e giovani promesse di talento, e Hilkka incarna perfettamente questa filosofia. È una giocatrice straordinaria, siamo felici di averla con noi e non vediamo l’ora di vederla indossare la maglia fucsia davanti al nostro pubblico».

La dichiarazione di Hilkka Hujanen: «Sono davvero entusiasta della prossima stagione a Cerignola. Uno dei miei sogni era quello di giocare in Italia, e ora sta diventando realtà. Non vedo l’ora di incontrare la mia squadra, lo staff, i tifosi e iniziare a lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi».

Nata il 24 marzo 1998 a Kuortane, in Finlandia, Hilkka Hujanen è una schiacciatrice di 178 cm, capace di attaccare a oltre 3 metri e con un solido contributo anche in seconda linea. Dopo aver mosso i primi passi nel campionato finlandese, ha vestito per molte stagioni la maglia del Puijo Wolley, club con cui ha ottenuto ottimi risultati e riconoscimenti. La sua carriera l’ha poi portata a vivere esperienze importanti nei principali campionati europei: la Bundesliga tedesca con il VC Neuwied 77, il massimo campionato svedese con l’Örebro VBS, la Liga portoghese con il Clube Kairós e, più recentemente, la Superliga spagnola con il CV Barcelona, dove ha militato nell’ultima stagione distinguendosi come una delle attaccanti più incisive. Parallelamente, Hilkka ha fatto parte della nazionale finlandese, partecipando a competizioni internazionali e consolidando un profilo tecnico di altissimo livello. Versatile, determinata e con un bagaglio di esperienze in contesti diversi, arriva a Cerignola con la voglia di lasciare il segno in un campionato competitivo come la Serie B1. Con l’ingresso di Hilkka Hujanen, la Pallavolo Cerignola conferma il proprio impegno a costruire una squadra competitiva, e chiude la sessione estiva del mercato con grande soddisfazione per quanto fatto.