Colpo in attacco della Flv Cerignola: Ilenia Novia è rossogialloblù

La FLV Cerignola batte un colpo importantissimo per la propria rosa, essendosi assicurata le prestazioni sportive di Ilenia Novia. L’opposto, classe 1998 di Orta Nova, vanta un curriculum di tutto rispetto nelle ultime stagioni, trascorse tutte fra serie B1 e B2: Asem Bari, Pvg, Trani, Pallavolo Cerignola e nella scorsa annata ha indossato la maglia della Fenix Monopoli. Potenza negli attacchi e grinta assoluta sul rettangolo di gioco le caratteristiche principali del posto 2, un valore aggiunto indiscutibile per la categoria, su cui la società ripone estrema fiducia. Subito integratasi con il resto dell’organico agli ordini di coach Dilucia, il nuovo arrivo assicura esperienza e tasso tecnico di prim’ordine. «Sono entusiasta di affrontare questa nuova stagione, con una squadra giovane e piena di talento. Metterò in campo tutta la mia esperienza e il mio impegno per aiutare il gruppo ad esprimere il suo massimo potenziale – afferma Ilenia -. Siamo pronte a lottare per ogni punto, consapevoli che il lavoro collettivo e la determinazione saranno fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi. Insieme, possiamo fare grandi cose! Ci vediamo presto al pala ‘Tatarella’, forza FLV!”