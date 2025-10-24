Come si sono evolute le tecnologie di simulazione, dal lavoro ai giochi

Tra le tecnologie più adoperate nella società moderna vi sono quelle di simulazione, che vengono applicate nelle sfere lavorative più disparate e in base ad esse cambiano anche le funzioni che svolgono. Ad esempio, nell’ambito industriale viene adottata per simulare i processi produttivi e capire se vi sono delle ottimizzazioni da effettuare. In tal modo si riducono tempi, costi e sprechi. I software utilizzati per la simulazione aiutano le aziende a testare la resistenza di alcune apparecchiature, grazie alla capacità di creare un gemello virtuale, detto digital twin, che consente di verificare le prestazioni di macchine e prodotti. In campo medico, invece, tali programmi vengono utilizzati per la formazione del personale o per esercitarsi su interventi chirurgici complessi. Si testano anche le possibili reazioni ad un farmaco di un soggetto con determinate caratteristiche. Insomma, i medici acquisiscono grazie ad essi competenze maggiori, si addestrano e perfezionano interventi e terapie a vantaggio dei pazienti.

Oggi le tecnologie di simulazione vengono applicate persino nell’universo finanziario. Prima di mettere a punto una strategia di investimento, si prospettano i possibili scenari nell’ambito virtuale. Ciò vale tanto per il privato quanto per le aziende. A tal proposito, la simulazione viene adottata per comprendere in anticipo quali decisioni prendere in vista di un calo o rialzo delle spese energetiche o di una maggiore o minore richiesta dei servizi/prodotti offerti. Le tecnologie di simulazione svolgono un ruolo di pregio non solo per prevenire il futuro o rendere più efficienti le azioni da adottare quando si verificherà. Nel mondo ludico, ad esempio, vengono usate soprattutto per la loro capacità di ricreare contesti virtuali pienamente fedeli agli scenari reali.

Qui la commistione tra realtà aumentata, realtà virtuale e programmi grafici avanzati porta alla realizzazione di ambienti estremamente realistici, così come i movimenti dei personaggi che li animano. Alla capacità di simulazione in tempo reale si deve il successo di alcuni titoli sportivi, come Gran Turismo, Fifa o Formula 1. Ma questa stessa tecnologia è alla base anche delle moderne scommesse virtuali, dove eventi sportivi simulati vengono riprodotti con grafica e dinamiche estremamente realistiche, offrendo esperienze di gioco sempre più immersive e coinvolgenti. Nel futuro prossimo si prospetta che la simulazione sarà volta a riprodurre anche gli stimoli sensoriali. Il risultato? Esercitazioni più immersive in ambito lavorativo e maggiore credibilità in quello ludico.