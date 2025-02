Come trasformare il lavoro tradizionale con soluzioni di modern work

Il modern work, improntato su condivisione, flessibilità, e l’uso di strumenti tecnologici di ultima generazione, sta rivoluzionando l’attività tradizionale delle aziende, introducendo soluzioni che migliorano il lavoro quotidiano offrendo benefici a imprese e dipendenti. Osserviamo da vicino tecnologie e tendenze cardine di quello che, non a torto, possiamo considerare il lavoro del futuro.

Con il modern work, scopriamo un nuovo modo di concepire l’attività aziendale

Sviluppato all’insegna delle nuove tecnologie, e di un ambiente di lavoro incentrato sulla trasformazione digitale, il modern work punta alla riorganizzazione dei modelli aziendali tradizionali, favorendone l’efficienza e facilitando il raggiungimento degli obiettivi. Soluzione ibrida, e al passo con i tempi, come ci suggerisce https://www.acs.it/it/modern-work/, il modern work rivede l’organizzazione aziendale dando vita a un ambiente di lavoro improntato all’effettiva collaborazione, perfettamente integrato con le tecnologie di ultima generazione, il cui intento è quello di accrescere la produttività dei team aziendali e della schiera di collaboratori e partner. Partendo dalla revisione dei modelli organizzativi, e degli strumenti informatici di vecchia generazione, il modern work consente all’azienda di compiere un notevole passo in avanti, garantendo uno sviluppo dell’attività in piena sicurezza, facilitando l’accesso ai dati e agli strumenti aziendali da un qualsiasi luogo, e attraverso l’uso di un qualsiasi device.

Lo sviluppo del modern work si rifà alla regola delle tre E, ovvero Empowerment, Engagement ed Employability

Con Empowerment si considera che il modern work deve permettere a dipendenti e collaboratori di dimostrare al meglio le loro capacità, Engagement è una sorta di pungolo, e ha il compito di stimolare sempre e comunque il ruolo delle collaborazioni, la produttività e la creatività dei singoli. Infine, grazie alla terza E, ovvero Employability, si sottolinea la necessità di spronare i singoli talenti, fornendo loro i mezzi e i percorsi per una crescita individuale costante.

Le tendenze cardine del modern work: le soluzioni tecnologiche migliorano il lavoro quotidiano

Il modern work è il luogo ideale per il lavoro del futuro, un posto di lavoro in grado di integrare processi efficienti e tecnologie all’avanguardia. Nel percorso evolutivo del modern work svolgono un ruolo chiave tre tendenze, che si rifanno all’uso costante dell’Intelligenza Artificiale, dell’Omnicanalità, e della Digital Employee Experience. L’Intelligenza Artificiale garantisce ai dipendenti in azienda di poter sfruttare le potenzialità di tutta una serie di supporti, e di sollecitare la soluzione di un gran numero di problemi. L’IA facilita la raccolta delle informazioni e il monitoraggio, offre un supporto tecnico, e apporta innumerevoli benefici a sostegno dell’efficienza aziendale. Un interessante contributo alla risoluzione dei problemi è garantito dall’Omnicanalità, che consente di gestire in perfetta sinergia i punti di contatto fra azienda e clienti, sfruttando un adeguato percorso d’integrazione. A supporto dell’Omnicanalità interviene l’uso di sistemi automatizzati e di chatbot, che consentono di velocizzare l’attività e la risoluzione dei problemi. Per assicurare il giusto grado d’innovazione, al modern work non può mancare la Digital Employee Experience (DEX), ovvero l’insieme delle interazioni digitali che si sviluppano all’interno dell’ambiente di lavoro. La digitalizzazione dell’esperienza di lavoro, e l’uso delle tecnologie IT, offrono numerosi vantaggi in tema di coinvolgimento e aumento della produttività.

Benefici per aziende e dipendenti

Il modern work combina perfettamente le tecnologie di ultima generazione alle strategie innovative dedicate all’organizzazione, abbinando il tutto a una proposta che si concentra sul benessere dei dipendenti e sullo sviluppo della produttività aziendale. Le aziende che introducono il modern work non solo vedono aumentare il rendimento e ridurre i costi, ma sono in grado di concentrarsi sul core business migliorando l’efficienza operativa e la produttività. L’ingresso di un sistema di lavoro all’avanguardia consente ai dipendenti di ridurre lo stress, lavorare in maniera efficiente e sostenibile. A fare la differenza è in prima battuta il processo di automatizzazione delle attività ordinarie, che permette ai dipendenti di rivolgere l’attenzione alle attività di maggior levatura. I dipendenti che lavorano in ambienti moderni sono più coinvolti, e maggiormente soddisfatti, si sentono inoltre motivati e stimolati a lavorare a idee e soluzioni innovative. Un ambiente di lavoro moderno attrae e invoglia le menti più brillanti a restare, potenziando il livello di competitività sul mercato.

L’uso della tecnologia e del modern work per cambiare prospettiva in azienda: i case study di AzkoNobel e AgroEnergy

L’innovazione digitale, e le prospettive di sviluppo dettate dal modern work, hanno permesso a due realtà imprenditoriali come AzkoNobel e AgroEnergy di adottare un approccio maggiormente competitivo. Per AzkoNobel, azienda olandese di vernici, l’uso dell’Intelligenza Artificiale ha rappresentato un punto di svolta. Gli automatismi hanno consentito di raggiungere con estrema rapidità risultati sorprendentemente precisi, sviluppando una maggior creatività. L’approccio al modern work e all’innovazione digitale ha permesso ad AgroEnergy, realtà qualificata nel funzionamento delle serre, di evolversi raggiungendo una posizione di tutto rispetto nel mercato tecnologico agricolo. A fare la differenza l’uso innovativo della tecnologia, che ha garantito un apprendimento degli automatismi grazie alle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale, consentendo all’azienda energetica di offrire alla clientela un servizio nuovo, sostenendo gli assistiti nell’evoluzione normativa, essenziale per operare in assoluta sicurezza.