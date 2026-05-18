Caldo insolito… e insolito bagno in piazza Duomo
Falsi incidenti nel nord Barese, arrestati due carabinieri, due medici e due avvocati
Assalto ai bancomat, maxi blitz all’alba tra Cerignola, Foggia e San Severo
Dalla dolcezza alla tutela della Salute: a Cerignola arrivano le ‘Giornate della Prevenzione’
Rifiuti dalla Campania alla Puglia, vasta operazione della Dda di Bari e del Noe
Torre Alemanna, “I Cavalieri Teutonici in Capitanata”: un convegno che porta alla “Rievocazione storica”
Concluso il progetto di educazione ambientale “Il Mondo delle Api” all’I. C. “Carducci-Paolillo” di Cerignola
Cerignola, una bella storia dall’ospedale “Tatarella”
Giovedì 28 maggio a Cerignola presentazione del libro sulla d.ssa Danile
Cerignola, Dijana Pavlovic ha presentato il suo libro “Irriducibili”
Cerignola applaude la sua stella Maria Pia Pepe: “Don’t Let the Sun” in proiezione al Cine Teatro Roma
Cerignola, Giancarlo Visitilli ha presentato il volume “Prof., te la imparo io!”
Il 21 maggio a Cerignola presentazione del libro “Irriducibili-Alterità dell’anima” di Dijana Pavlovic
Alcaraz rinuncia a Wimbledon nonostante il miglioramento dell’infortunio
Descrizione dettagliata del processo di identificazione tramite metodi di pagamento come PlayID Casino
Gas, quando il mercato mondiale arriva in bolletta: scenario e consigli per l’estate 2026
Fenomeno retrogaming: i giocatori italiani alla riscoperta delle perle vintage
Affari Tuoi, la concorrente di Cerignola vince 47.500 euro
Cerignola, escalation criminale negli ultimi giorni: cresce l’allarme in città
Il palazzo, il pallone e la città
Audace Cerignola, la squadra merita di essere seguita e soprattutto sostenuta
Due anni di Bonito alla guida della città
Il cianciare di fine estate della politica cerignolana
Capacchione: «Il Consorzio cambi passo, acqua efficiente per salvaguardare le imprese»
Violenza economica sulle donne: a Foggia il primo sportello per la prevenzione, il riconoscimento e il contrasto al fenomeno
Quasi 1000 persone da assumere nei territori di Bari, Bat e Foggia
Prevenzione della meningite: open day dei centri vaccinali nel mese di maggio
Oltre 1600 persone da assumere nei territori di Bari, Bat e Foggia
Il pugliese Sicolo confermato vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani
Grano duro, CIA Puglia: “Ok l’incremento di produzione, ma la vera questione è il prezzo”
Pomodoro, manca intesa sul prezzo. Cia Puglia: “Ritardo penalizza i produttori”
Gasolio a 1.67 euro al litro. CIA Puglia: “Agricoltura a rischio stop, situazione folle”
Prezzi di gasolio, concimi, fertilizzanti: CIA Puglia presenta esposto alla Finanza
Cerignola, tradizione e memoria a tavola: U’Vulesce ospita le nonne lucane
Pasqua e Pasquetta all’insegna del sole in Puglia: clima ideale per gite fuori porta
CInquant’anni di attività, la bella storia dell’Autocarrozzeria Roma
Nuovo consiglio direttivo per l’ANF-Sindacato degli Avvocati del Tribunale di Foggia
Addurè, l’extravergine di Mandwinery che incanta Montecarlo e Dubai
Martedì 26 maggio convocato Consiglio comunale in seduta straordinaria a Cerignola
Urbanistica, Giannotti: «Il ‘pastrocchio’ pone fine ad anni di clientelismo e a vantaggio di qualcuno»
Il 18 maggio convocato un Consiglio comunale in seduta straordinaria a Cerignola
Stati generali dell’Agricoltura a Cerignola: strategie per competitività e sostenibilità
Cerignola, inaugurato Synensia: tecnologia ed empatia per l’autismo nel cuore della Terravecchia
Ennesimo furto in una attività commerciale a Cerignola
Due pregiudicati arrestati a Cerignola: in auto avevano tre ‘marmotte’ e un centinaio di candelotti esplosivi
Si è presentata la nuova compagine societaria dell’Audace Cerignola
Lunedì 25 maggio in Sala Consiliare la presentazione della nuova compagine societaria dell’Audace Cerignola
Il saluto di Grieco: «Grazie a tutti, resterò al fianco del Cerignola e sarò il primo tifoso»
Ecologicadaunia Udas Cerignola, una stagione leggendaria: Tricase ko e ritorno in Serie B
Audace Cerignola, la presidenza Grieco resterà impressa nella storia
Dopo dodici anni si chiude l’era Grieco al Cerignola: firmato il preliminare di cessione
Ecologicadaunia Udas Cerignola, il giorno della verità: al Paladileo arriva la Virtus Tricase
Ecologicadaunia Udas Cerignola, una vittoria da batticuore: Tricase ko al tie-break in gara 1
La Flv Cerignola chiude il campionato con una sconfitta onorevole a Nardò
La Pallavolo Cerignola saluta la serie B1: a Magione arriva il verdetto finale
La Mediterranea 92 Cerignola sabato 25 giugno a caccia del titolo regionale under 14 maschile
Basket, “Torneo dei Santi” il 31 ottobre al Pala Cicogna
La “versione” di Metta sulla fine del basket a Cerignola
Scompare di nuovo il Basket a Cerignola. La squadra di Metta non iscritta al campionato
La Fip dichiara conclusi i campionati regionali: termina la stagione del Bk Club Cerignola
Podistica Santo Stefano protagonista a Malta: podi e emozioni nella 10 km della Valletta Marathon
Scacchi, Maria Carla Disanto si conferma campionessa provinciale
Boxe, Jacopo Bonavita campione italiano nella categoria 60 kg degli Under 15
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Giuseppe Morano ai mondiali MMA di Abu Dhabi
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“Scrivo per…” esami cardiologici impossibili da effettuare alla Asl di Cerignola
L’intervista a Tiziano Schiena (MSH). Una voce da Odessa
Amendola: a dieci chilometri da questa stanza
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Vino, cibo e intrattenimento: pienone per il Nero di Troia Wine Festival
C’è attesa per #RoadtoCalici del 29 agosto. In degustazione sei Champagne
Calici 2018, lanotiziaweb.it sarà media partner
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Coronavirus, 7 persone in 60mq con contagiato. «Bisogna garantire una quarantena di qualità»
LETTERA | «Dovremmo imparare a dire grazie al personale di Pronto Soccorso»