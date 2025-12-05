Contattaci al 3286684015
    Comitato Commercianti e Partite Iva sull’anticipo della Ztl: «Noi non ascoltati»

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Pubblichiamo di seguito e integralmente, un comunicato stampa del Comitato a tutela dei Commercianti e delle Partite Iva, che discute dell’anticipo orario della Ztl decisa dal Comune di Cerignola durante le Festività natalizie.

    Il Sindaco di Cerignola ci ha inviato tramite Pec copia della sua Ordinanza del 3 dicembre 2025 n.279/34 con cui ci avverte di aver già ordinato l’anticipo dell’orario di attivazione della ZTL lungo il corso cittadino alle ore 19,00 dall’8 dicembre 2025 fino al 6 gennaio 2026, su espressa richiesta dell’Assessore comunale alla Sicurezza, alla Polizia urbana e a tante altre cose, che ha diligentemente preso in considerazione l’Ordinanza comunale emanata nel luglio del 2017 che sanciva l’inizio della sperimentazione della ZTL a Cerignola. Il tutto in coincidenza con il calendario delle iniziative natalizie, in corso di definizione. Questa improvvisa ordinanza è stata fatta dopo aver acquisito, come è scritto nell’ordinanza, “suggerimenti, bisogni ed esigenze dei residenti, degli esercenti commerciali e dei pubblici esercenti”. Sta di fatto però che al nostro Comitato, come alle altre associazioni e sindacati, a tutt’oggi non è giunta nessuna richiesta di parere: probabilmente l’Assessore ha pensato che andavano bene i pareri acquisiti nel 2017. Il Comitato a tutela dei Commercianti e Partite Iva di Cerignola ritiene che sia giusto che tutte quelle iniziative che ricadono su di noi vengano discusse con noi. Forse l’amministrazione dimentica che chi dà luce a questa città è il commercio, che invece ripetutamente non viene considerato affatto: vedi aumento TARI e pista ciclabile. Riteniamo opportuno che prima di ogni decisione che investe noi commercianti ci sia il confronto. Questa è buona norma di un‘amministrazione che ascolta i cittadini, senza dimenticare di essere a capo di un’amministrazione comunale e non di un regime. Ciononostante restiamo in attesa di essere convocati in merito a tutte le questioni che riguardano il commercio.

