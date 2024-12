Concluso il progetto “Educare insieme” alla scuola primaria “Di Vittorio”

L’outdoor education non è solo un principio cui ispirarsi, ma anche (e soprattutto) una realtà che alunni e docenti della scuola primaria possono vivere in prima persona. E’ ciò che è successo con il progetto “I Pazzerelli” inserito nell’Avviso pubblico ministeriale “Educare Insieme”, conclusosi qualche giorno fa con un evento finale che ha coinvolto la Dirigente Scolastica Maria Luisa Russo, le insegnanti delle classi partecipanti al percorso, gli alunni e le famiglie. Il percorso, che ha condotto i bambini accompagnati dai loro docenti a praticare attività didattiche in natura, è stato articolato nel suo svolgimento, con attività svolte anche in vari luoghi del territorio, e può vantarsi di rappresentare un progetto pilota di educazione integrata sino ad oggi unico nella nostra Regione, proprio perchè realizzato in collaborazione con una scuola statale.

Il progetto di “outdoor education” è stato realizzato con la collaborazione di esperti in vari settori che hanno guidato i bambini alla scoperta di discipline come la Permacultura, la Ceramica, l’Erboristeria, l’Alimentazione naturale, il Riciclo e i giochi all’aperto, le Letture animate. I bambini hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino l’affascinante mondo delle api, attraverso l’osservazione di un’arnia didattica, raccogliere le olive, creare oggetti in argilla all’ombra degli alberi, conoscere le erbe spontanee del nostro territorio ed estrarre colori per realizzare la tintura tessile. Hanno preparato e degustato sane merende, ascoltato storie e favole seduti nella casa sull’albero o in libreria.

Durante l’evento conclusivo, tenutosi nei locali scolastici della scuola Di Vittorio, è stato esposto un murales a tema “Natura” realizzato con manufatti di ceramica creati daiì bambini, un lavoro collettivo svolto con la guida paziente ed esperta di Tina Cotugno, dell’Associazione Verde Ramina. Sono state esposte anche le originalissime t-shirt decorate con l’utilizzo di colori naturali durante le attività di Erboristeria a cura di Alessia Lenoci. Le parole di ringraziamento della Preside, i commenti colmi di entusiasmo dei piccoli protagonisti del progetto e quelli dei genitori presenti hanno reso ancora più emozionante la serata di condivisione trascorsa insieme.

