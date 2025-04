Concreta e attenta, la Flv Cerignola regola con merito 3-0 l’Asem Bari

Dopo la sconfitta al tie break di Capurso, si rialza subito la Flv Cerignola che, nella 23^ giornata del girone A di serie C, prevale 3-0 in casa sull’Asem Volley Bari (25-22; 25-16; 25-22 i parziali). Coach Dilucia deve fare a meno di Novia (non al meglio), così schiera Rivarola opposto con Puro in regia; Martinelli e Valecce sono le bande; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Girgenti risponde con: Castiello al palleggio ed Halla fuorimano; Cramarossa e Parisi laterali; Gismondo e Nuovo sottorete, con Maruccia in difesa. Partenza migliore delle ospiti (3-6), la Flv torna sotto ma l’Asem sfrutta bene il servizio allungando sul 5-8: le ofantine agganciano e con Rivarola mettono la freccia, in un momento decisamente equilibrato e con alternanza di cambipalla. Cerignola sul 14-12, l’ace di Piarulli provoca il primo timeout di Girgenti, Halla porta il tabellone sul 15 pari con sorpasso barese: replica Martinelli a muro, servizio vincente di Puro ma nuovo capovolgimento di fronte (17-19). Martinelli dai nove metri per il 20-19 e Mansi per il +2: Rivarola per due set point, subito concretizzati da Piarulli che stoppa l’attacco di Halla.

Errori avversari portano Cerignola sul 6-2, il tecnico biancorosso cambia il palleggio ma ferma il gioco sull’8-3: Martinelli mette giù il 10-4, con il sestetto di Dilucia ad allungare ancora (14-6) grazie ad una particolare efficacia dei due posti 3, perché sia Piarulli che Mansi sono molto attive nelle due fasi (18-7). Il tentativo di rientro dell’Asem è interrotto sul 21-16, quattro punti di fila delle padrone di casa (ultimo il muro di Martinelli su Halla) danno il doppio vantaggio. Nella terza frazione, primo lieve break delle rossogialloblù (7-4), le quali concedono poche sbavature e usano molta attenzione nella propria metà campo: Halla rimonta, con Bari a pareggiare a quota 10 e mettersi avanti di tre grazie ad un buon turno dai nove metri di Parisi. La coppia Martinelli-Piarulli per il veloce aggancio, ace Valecce per il 14-13 in un segmento contraddistinto da punti da una parte e dall’altra e punteggio ad elastico. La sterzata decisiva parte con Rivarola a firmare il 22-19, Piarulli attribuisce tre palle match, alla seconda occasione è sempre la centrale a mettere la parola fine alla contesa.

Vittoria limpida e con egregio spirito ottenuta dalla Flv, al cospetto di una formazione quotata e che prima di ieri era distante solo un punto dal primato. Diventano 55 i punti in classifica, con la possibilità di avanzare dal quarto posto nelle ultime tre giornate di regular season. Il campionato si ferma per la sosta pasquale, ma il team rossogialloblù invece sarà impegnato sabato 19 nella final four di coppa Puglia: in semifinale (ore 11) ci sarà il nuovo incrocio con la capolista Capurso, l’eventuale finale il pomeriggio alle 17.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 1, Rivarola 6, Martinelli 10, Valecce 6, Piarulli 13, Mansi 8, Di Schiena (libero).