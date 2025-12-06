Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieProvinciaConfcommercio Foggia rilancia il regalo sospeso in quattro città della provincia

    Confcommercio Foggia rilancia il regalo sospeso in quattro città della provincia

    Un gesto di vicinanza che fa grande il Natale: a Cerignola hanno aderito tre esercizi commerciali

    Provincia

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Anche per questo Natale, Confcommercio Foggia rilancia l’iniziativa del “Regalo Sospeso”, confermando l’impegno sociale e solidale che da sempre contraddistingue l’Associazione. Dopo il successo dell’ultima edizione – che ha permesso di raccogliere e consegnare circa 300 doni per bambini nelle città aderenti – torna dunque la possibilità per tutti di contribuire con un gesto concreto di amore e generosità. I sacchi del “Regalo Sospeso” saranno disponibili nei negozi aderenti delle seguenti città: Foggia, Cerignola, San Severo e Vieste. Chi effettua acquisti potrà lasciare un dono in più, pensato per un bambino in difficoltà. I regali raccolti saranno poi gestiti da enti caritativi e parrocchie locali, che se ne occuperanno fino alla consegna ai destinatari finali.

    “Il Natale rappresenta da sempre un momento di condivisione e attenzione verso chi vive situazioni di fragilità. Attraverso il Regalo Sospeso, Confcommercio rinnova il proprio ruolo di presidio sociale sul territorio, favorendo un’azione concreta e partecipata di solidarietà. L’avvio della stagione degli acquisti natalizi offre inoltre l’occasione per ribadire il valore strategico dei negozi di prossimità, vero patrimonio delle nostre comunità: luoghi di relazione, professionalità e vivacità urbana. Invitiamo quindi tutti i cittadini a compiere una scelta consapevole: acquistare nei negozi di vicinato significa sostenere l’economia locale e, in questo caso, contribuire a donare un sorriso ai più piccoli. Un gesto semplice che può trasformarsi in speranza”, ha commentato il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Antonio Metauro.

    Con Regalo Sospeso, Confcommercio Foggia ribadisce la propria vocazione istituzionale e sociale, convinta che – anche attraverso gesti semplici – si possano rafforzare legami, fiducia e partecipazione all’interno del territorio. I doni raccolti dall’8 dicembre al 4 gennaio verranno donati alla Caritas diocesana Foggia-Bovino (per Foggia), parrocchie cittadine (San Severo), Orfanatrofio Monte Fornari (Cerignola). I negozi in cui trovare il sacco:

    FOGGIA

    Mazzeo giocattoli (zona Villaggio Artigiani)

    Frisby (Corso Giuseppe Garibaldi, 94)

    Io bimbo (Viale degli Aviatori)

    Prenatal (Corso Vittorio Emanuele II, 77)

    Momento Bar (Piazza Umberto Giordano, 52)

    Bar2000 (Piazza Francesco de Sanctis, 12)

    CERIGNOLA

    Bar Roma Perrucci (Via don Minzoni, 130)

    Patty Boutique (Viale Giuseppe Di Vittorio, 72/74)

    Kaidara Gioielli (Corso Aldo Moro 95)

    SAN SEVERO

    Mazzeo shopping (via Foggia Lm 0,500)

    Fotomania (via Matteo Tondi, 28)

    Erbolinea

    VIESTE

    Riccardo casalinghi (via Giovanni XXIII, 107).

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Italia

    Neuroscienza e aspettative: perché l’attesa conta più della ricompensa

    L’attesa, quel momento preciso in cui si scopre se qualcosa è andata come sperato,...
    Attualità

    Grande partecipazione all’incontro pubblico del GAL Tavoliere sulla nuova programmazione CSR 2023-2027

    Si è svolto ieri, presso la Sala Vetrata della Biblioteca “Palazzo Fornari” di Cerignola,...
    Provincia

    “Workup”: quasi tremila persone da assumere nelle province di Bari, Bat e Foggia

    L’analisi aggiornata sull’andamento delle offerte di lavoro nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia...
    Cultura

    A Borgo Tressanti un laboratorio teatrale per educare alla pace: Handalino e Antonio Mazzeo incontrano i più piccoli

    Un pomeriggio dedicato alla non violenza, alla solidarietà e alla pace: è lo spirito...
    Politica

    La magia del Natale arriva a Cerignola: accensione dell’albero e show in piazza Duomo

    Sarà lo spettacolo della creazione e della meraviglia ad accompagnare l’accensione dell’albero di Natale...
    Sport

    Pallavolo Cerignola in cerca di riscatto, trasferta abruzzese per la Flv

    Ancora un sabato in campo per entrambe le nostre formazioni di volley femminile, impegnate...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Italia

    Neuroscienza e aspettative: perché l’attesa conta più della ricompensa

    L’attesa, quel momento preciso in cui si scopre se qualcosa è andata come sperato,...
    Attualità

    Grande partecipazione all’incontro pubblico del GAL Tavoliere sulla nuova programmazione CSR 2023-2027

    Si è svolto ieri, presso la Sala Vetrata della Biblioteca “Palazzo Fornari” di Cerignola,...
    Provincia

    “Workup”: quasi tremila persone da assumere nelle province di Bari, Bat e Foggia

    L’analisi aggiornata sull’andamento delle offerte di lavoro nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)