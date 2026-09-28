Confederazione delle Destre: parte da Cerignola una nuova fase politica

Cerignola entra ufficialmente nel progetto politico della Confederazione delle Destre-Assemblea Nazionale. L’inaugurazione della sede di Cerignola, ospitata presso lo studio dell’Avv. Marcella Dagnelli, Presidente dell’Assemblea Nazionale, segna l’avvio della presenza organizzata della Confederazione sul territorio e apre una nuova fase di confronto politico con la città. Per l’occasione, l’Avv. Dagnelli e Roberto Monterisi, Responsabile Cerignola Centro, hanno accolto Gaetano Antonio Maria Saya, Presidente della Confederazione delle Destre, la Dott.ssa Loredana Scorcia, Segretario Politico nazionale, e il Dottor Raffaele Borrelli, coordinatore nazionale del Partito. La presenza del Generale Saya assume un particolare significato per la sua storia professionale e personale, in quanto membro di una Struttura Militare Informativa di Sicurezza Atlantica.

L’arrivo a Cerignola del Presidente nazionale della confederazione non è stato concepito come una semplice presenza di rappresentanza. È il segnale dell’avvio di un progetto politico che intende radicarsi nella città, organizzarsi e confrontarsi direttamente con cittadini, professionisti, commercianti, imprenditori, agricoltori, associazioni e mondo del lavoro. La Confederazione delle Destre-Assemblea Nazionale, per il tramite del Presidente Dagnelli, annuncia così la propria volontà di essere parte attiva del dibattito sul futuro di Cerignola, costruendo una proposta che parta dai problemi concreti del territorio: sicurezza, legalità, lavoro, sviluppo economico, commercio, agricoltura, servizi, vivibilità urbana e rilancio delle energie produttive della città. Al centro di questa nuova fase vi saranno l’Avv. Marcella Dagnelli e Roberto Monterisi, chiamati a trasformare la presenza territoriale in un luogo permanente di ascolto e di elaborazione politica. Non una sede destinata a rimanere chiusa tra quattro mura, dunque, ma un presidio aperto alla città.

L’obiettivo annunciato è mettere intorno allo stesso tavolo quelle componenti della società cerignolana che troppo spesso procedono separatamente: imprese, commercio, professioni, agricoltura, giovani, famiglie e associazioni. Dalle loro istanze dovranno nascere proposte concrete da portare nel confronto pubblico e istituzionale. Da Cerignola, dunque, la Confederazione delle Destre lancia la propria sfida politica territoriale. Una scelta che vuole avere un significato preciso: esserci, organizzarsi e costruire un progetto per la città. L’inaugurazione della sede rappresenta soltanto il primo atto. Il confronto su Cerignola comincia adesso.