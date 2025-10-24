Contattaci al 3286684015
    Confermata dalla Cassazione la condanna a sei anni per Santiago Visentin

    Confermata dalla Cassazione la condanna a sei anni per Santiago Visentin

    Diventa definitiva la pena per il difensore, a questo punto non più utilizzabile dall'Audace Cerignola

    SportCalcio

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    La Suprema Corte di Cassazione ha confermato anche in ultima istanza la condanna a sei anni di reclusione per Santiago Visentin, nella vicenda giudiziaria che lo vedeva imputato per violenza sessuale. I fatti contestati sono accaduti nel gennaio del 2020, quando il difensore militava nella Virtus Verona. Una ragazza denunciò di essere stata condotta in un appartamento (da un calciatore suo compagno di scuola), fatta ubriacare e subendo rapporti non consenzienti con quattro giocatori in totale coinvolti. Diventa dunque definitiva la pena stabilita anche in Appello per l’argentino, che aveva scelto di proseguire la battaglia legale, dichiarandosi innocente e puntando all’assoluzione. L’Audace Cerignola dunque, dovrà fare a meno del 26enne per il resto della stagione, in base a quanto stabilito nell’ultimo grado di giudizio.

