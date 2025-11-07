Confronti di rilievo domani per Pallavolo Cerignola ed Flv

Quinta giornata nei campionati di serie B femminile, cui partecipano le nostre due formazioni: entrambe in campo domani e alle prese con avversarie di alta classifica. Nel girone D di serie B1, la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola ospita al pala “Dileo” la Star Volley Bisceglie (ore 18). Le ragazze di Annagrazia Matera sabato scorso si sono imposte al tie break a Teramo, riprendendo subito la marcia dopo la sconfitta di Pomezia: vittoria arrivata grazie ad un quinto set davvero ben giocato, in una sfida che in precedenza aveva visto ora l’una, ora l’altra squadra a prevalere. Il primo confronto con una corregionale rappresenta un banco di prova importante per le fucsia, decise a mantenersi nei quartieri medio-alti della classifica. Al secondo anno in terza serie nazionale, la Star Volley Bisceglie resta una compagine assolutamente ambiziosa: sono 9 i punti sinora conquistati, con un bilancio di tre vittorie ed una sconfitta. Le adriatiche sono guidate da Dino Guadalupi e, all’interno della rosa, hanno individualità di rilievo: dalla regista Mileno alla schiacciatrice Civardi, dalla centrale Cometti al libero Minervini, oltre ad alcune giovani assai interessanti. Le nerofucsia saranno prive dell’infortunata laterale uruguagia Bausero e provengono dal netto successo su Pomezia. Un confronto che regalerà decisamente emozioni al pubblico del palazzetto ofantino, con la Pallavolo Cerignola che cercherà anche con il sostegno dei suoi tifosi di ottenere un altro risultato positivo.

Secondo derby regionale consecutivo in trasferta per la Flv, nel girone I di serie B2: viaggio in Salento per affrontare la Leo Constructions Monteroni (ore 18). Un incrocio che evoca bei ricordi per il club rossogialloblù, soprattutto per la finale playoff dello scorso campionato di C che ha dato la promozione: l’amarcord però è da circoscrivere al passato, perché ora si tratta di un nuovo capitolo e di un contesto diverso. Il sestetto di Cosimo Dilucia ha battuto 3-0 la Volare Benevento quasi una settimana fa, conseguendo il primo successo pieno della stagione: c’era bisogno di una prestazione di tale genere, per confermare una crescita costante malgrado qualche intoppo fisico registrato ultimamente. Monteroni è fra i team più in forma in questo avvio di torneo: 8 punti in classifica e una striscia di tre vittorie consecutive, l’ultima espugnando Capurso al tie break. Le biancorosse allenate da Antonio Carratù vedono nell’esperta banda Kostadinova, nell’altra laterale Campana, nella centrale Corsaro e nel libero D’Onofrio le giocatrici più rappresentative, in un impianto solido e profondo. Martinelli e compagne sanno di dover fronteggiare una gara ricca di insidie, in un campo che si preannuncia caldo: non sarà facile portare via punti, ma la Flv lotterà su ogni pallone.