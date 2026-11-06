Congresso PD a Cerignola, Francesco Sorbo verso la segreteria cittadina

Domenica 8 novembre è in programma il congresso straordinario chiamato a rinnovare la guida cittadina del Partito Democratico, dopo le dimissioni dell’ex segretario Daniele Dalessandro e la successiva fase di commissariamento. Un momento che si prepara a delineare anche il futuro del centrosinistra in ottica elettorale. Il nome che nelle ultime ore sembra prendere consistenza è quello di Francesco Sorbo, attuale capogruppo del PD in Consiglio comunale, sul quale potrebbe convergere una parte significativa delle diverse componenti, inutile nasconderlo, in aperta contestazione tra loro. Una ipotesi che potrebbe aprire la strada a una soluzione (almeno apparentemente) unitaria, proiettata ad una ricomposizione degli equilibri interni.

Il congresso, tuttavia, non rappresenta soltanto un passaggio organizzativo. Sullo sfondo ci sono le prossime elezioni amministrative e la necessità di definire una linea politica chiara rispetto alle alleanze e alla costruzione della futura coalizione. La scelta del nuovo segretario assumerà dunque un significato che va oltre la gestione ordinaria del circolo cittadino. Si tratterà di comprendere quale indirizzo politico intenderà assumere il Pd e quale ruolo vorrà esercitare nella definizione dei prossimi assetti del centrosinistra cerignolano. Per il momento, quella di Sorbo resta una candidatura possibile, in attesa delle decisioni congressuali.