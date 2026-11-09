Congresso PD, Francesco Sorbo nominato segretario cittadino

Francesco Sorbo è il nuovo segretario del Partito Democratico di Cerignola. L’attuale capogruppo in consiglio comunale è stato nominato per acclamazione, nel corso del congresso straordinario tenutosi domenica mattina presso il circolo di via Mameli. Confermate dunque le indiscrezioni circolate nel fine settimana, che individuavano in Sorbo l’unico nome in grado di mettere d’accordo tutte le anime del partito. Nel corso del congresso straordinario, cui hanno preso parte big dem, lo zoccolo duro dei tesserati, gli assessori e i consiglieri comunali, non si è fatto mistero dell’opera di mediazione svolta in estate del commissario Mario Cagiano per arrivare alla proposta unitaria. «Ho dovuto fare i giri di consultazione, come Mattarella – ironizza Cagiano – ma tutti quanti sono stati convinti quando si è deciso di proporre questo incarico a Francesco che è una grande risorsa per il PD poiché è giovane ma ha già esperienza amministrativa. A lui, quindi, deve andare tutto il nostro sostegno. Le differenze continueranno ad esserci ma devono servire per portare avanti il nostro lavoro e non a consumare le nostre energie che devono essere impiegate all’unico scopo di prendersi cura della vita degli italiani, a partire da casa nostra».

I COMPITI DEL NUOVO SEGRETARIO

A Sorbo ora spetta il difficile compito di riconnettere il PD con la città e con sé stesso. Il partito chiede al neosegretario (e quindi si chiede da solo) di ricominciare ad ascoltare la cittadinanza, recuperando un rapporto ormai ai minimi termini, a partire dall’elaborazione del PUG (Piano Urbanistico Generale, ndr), dove si denuncia un “sorpasso” da parte delle liste di opposizione e dal rilancio della cura del decoro urbano, per cui il giudizio sull’operato di Teknoservice è negativo. È unanime, inoltre, la richiesta al segretario di ricomporre le fratture (di cui l’assemblea non ha fatto mistero) tra le correnti e le generazioni che attraversano il partito e di guidare la nascita di un nuovo progetto amministrativo con umiltà e senza l’arroganza che ha fatto inceppare la macchina politica ed amministrativa della città. In particolare, i Giovani Democratici hanno chiesto di essere coinvolti attivamente nella vita del partito, di non essere più lasciati indietro (e senza tutele) o ridotti a mere comparse.

SORBO: “FAREMO UN BILANCIO SU QUESTI ANNI DI AMMINISTRAZIONE. NON DOBBIAMO TEMERE IL DISSENSO”

Il neosegretario si presenta al congresso cittadino forte dell’investitura unitaria ma consapevole, da un lato, che le divisioni interne ci sono e, dall’altro, che il bilancio dell’amministrazione Bonito non è esaltante. «Nei prossimi mesi ci aspettano sfide importanti – afferma Sorbo -, in primis la parte finale di consiliatura, della quale il PD ha la maggiore responsabilità in quanto partito di maggioranza relativa. Dobbiamo cercare di completare tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati all’inizio del mandato ma dobbiamo anche fare un bilancio di quanto è stato fatto e che mostri ciò che è andato bene e ciò che è andato male, cercando di capire come rimediare ai passi falsi, che vanno analizzati e compresi». A proposito di errori, il segretario ha chiesto ai suoi di cambiare paradigma nel rapporto con la cittadinanza nei momenti difficili: «Il dissenso non è una forma di contrasto a priori, ma una manifestazione della delusione per il mancato raggiungimento degli obiettivi. Non dobbiamo temere il dissenso ma che la gente possa allontanarsi dal partito». Per questo motivo, il segretario eletto ha dichiarato di volere costituire entro quindici giorni una segreteria «aperta e plurale composta da persone che possano ricucire i rapporti con la città, le istituzioni ma anche e soprattutto il gruppo consiliare e gli assessori».

Un passaggio prodromico all’elaborazione del programma PD, che Sorbo conta di definire in un tavolo con gli iscritti da convocare entro sessanta giorni, e del programma del centrosinistra da stilare nei prossimi due mesi con gli alleati, identificati dal neosegretario «nella sintesi del centrosinistra a livello regionale e nazionale, da riproporre anche a Cerignola». Bocche cucite riguardo le altre esperienze civiche, di centrosinistra e non, verso le quali, anzi, è emersa nel dibattito interno anche una certa diffidenza. Sorbo ha altresì dichiarato che nei prossimi giorni si dimetterà dalla carica di capogruppo consiliare, per potersi concentrare esclusivamente sul nuovo ed impegnativo incarico.