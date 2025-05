Consegnato un nuovo mezzo per il trasporto dei diversamente abili alla Cooperativa “Padre Pio”

Si è svolta nel pomeriggio di ieri la cerimonia di consegna alla “Cooperativa Sociale Padre Pio”, presso l’omonimo Centro nel rione Pozzo Carrozza, di un nuovo e attrezzato mezzo dedicato al trasporto di persone diversamente abili. Alla presenza del presidente della Cooperativa, Giuseppe Dellerba, dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Cerignola, Domenico Dagnelli, con la benedizione di don Pasquale Ieva, e dinanzi alla numerosa comunità per cui la Cooperativa è un imprescindibile punto di riferimento dal 1997, la Global Mobility System ha consegnato un modello di Fiat Doblò, pienamente adeguato e aggiornato al servizio di un’utenza diversamente abile.

La Global Mobility Service (GMS), con sede a Melzo (Milano), è una Società Benefit, che agisce come partner strategico al servizio di enti pubblici, aziende ed enti del Terzo Settore, associazioni e organizzazioni di volontariato, coprendo tutto il territorio nazionale. Il suo motto è: “Noi con voi, per fare di più”. Tutto questo è stato possibile grazie al contributo di diversi imprenditori cerignolani, con il supporto dell’Amministrazione comunale. «Tramite l’assessore Dagnelli siamo stati contattati dalla GMS, la quale si è occupata di incontrare gli imprenditori locali per chiedere la loro adesione al progetto», spiega al nostro sito Kelia Dellerba, educatrice del Centro. «Il mezzo è stato dato alla Cooperativa in comodato d’uso, per il trasporto di persone diversamente abili. Inoltre, uno di questi imprenditori, che ci ha tenuto a restare anonimo, ha contribuito al rifacimento del nostro campetto di bocce, dedicato ai nostri anziani e che consegniamo oggi alla comunità. L’importante risposta ricevuta da questi imprenditori ci ha piacevolmente colpito».

Questo mezzo va ad aggiungersi ad un’importante flotta che la Cooperativa pone al servizio della città: «Dato che noi gestiamo la mobilità sociale per il Comune di Cerignola, ne avevamo certamente bisogno. Abbiamo sempre molte richieste: per il trasporto scolastico, così come per il trasporto di utenti diversamente abili da accompagnare nelle cliniche o nei centri di riabilitazione. E, con il servizio della mobilità sociale, il carico si è fatto maggiore, per cui questo nuovo mezzo è per noi prezioso». In conclusione, non possono che giungere ringraziamenti e rilanciati propositi: «Ringraziamo sinceramente tutti gli imprenditori che hanno risposto con grande generosità. È un ringraziamento a cui si unisce la speranza che vengano a trovarci, per vedere di persona il nostro operato ed esserne felici».

