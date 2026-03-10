Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotiziePoliticaConsiglio comunale di Cerignola convocato in seduta d'urgenza venerdì 13 marzo

    Consiglio comunale di Cerignola convocato in seduta d’urgenza venerdì 13 marzo

    Stesso ordine del giorno previsto per le convocazioni di fine febbraio, andate deserte

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta d’urgenza, per venerdì 13 Marzo 2026, alle ore 16:00 in prima convocazione in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:
    1. Approvazione verbali sedute precedenti (28 Novembre 2025, 01, 13 e 29 Dicembre 2025)-proposta in atti n. 16;
    2. Approvazione nuovo Regolamento ad oggetto valorizzazione delle attività agro-alimentari, artigianali tradizionali locali di Denominazione Comunale e contestuale abrogazione Regolamento approvato con la D.C.C. n.58 dell’11.12.2014.-proposta in atti n. 6;
    3. Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 e relativo Elenco Annuale 2026.-proposta in atti n. 9;
    4. Approvazione del Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2026-2027-2028.-proposta in atti n. 10;
    5. Aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF per l’anno 2026-Conferma dell’aliquota unica.-proposta in atti n. 1;
    6. Adozione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2026.-Conferma.-proposta in atti n. 5;
    7. Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2026/2028 (art. 3, c. 55, L. 24 dicembre 2007, n.244).-proposta in atti n. 7;
    8. Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale 2026-2028 (art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133).-proposta in atti n. 13;
    9. Verifica delle qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie passibili di essere cedute in proprietà o in diritto di superficie.-proposta in atti n. 8;
    10. Approvazione del Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2026-2028 ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/00-proposta in atti n. 18;
    11. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)-proposta in atti n. 19;
    12. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 1777/2025 del 02.07.2025 depositata il 23.09.2025 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Foggia.-proposta in atti n.4;
    13. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 225/2025 del 28.01.2025 depositata il 04.02.2025 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Foggia.-proposta in atti n. 3;
    14. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 1480/2025 del 07.04.2025 depositata il 30.06.2025 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Foggia.-proposta in atti n. 2;
    15. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex. art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000.-proposta in atti n. 14.

    Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    I prodotti antimafia e di agricoltura sociale a “Fa’ la cosa giusta!” di Milano

    Agricoltura sociale, inclusione, antimafia. Sono i temi fondanti da cui nascono i prodotti realizzati...
    Attualità

    Cerignola, partecipazione e applausi per ‘Armonie del Cuore’

    Teatro pieno, applausi e richieste di bis: si è chiusa con un grande successo...
    Calcio

    Una autorete costringe alla resa il Cerignola sul campo dell’Atalanta Under 23

    Un tempo a testa, ma il Cerignola deve inchinarsi ad una autorete, uscendo a...
    Attualità

    Una reliquia autentica di San Francesco a Cerignola

    In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, diversi frati francescani verranno...
    Politica

    Nasce “Cerignola Futura”: il nuovo progetto civico per le Amministrative 2027

    Il panorama politico di Cerignola si arricchisce di una nuova realtà: nasce Cerignola Futura,...
    Cultura

    Troilo e Cressida: è stato un teatro davvero per tutti sabato sera al “Mercadante”

    Sabato sera il Teatro Mercadante ha scritto una pagina importante del suo impegno per...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    I prodotti antimafia e di agricoltura sociale a “Fa’ la cosa giusta!” di Milano

    Agricoltura sociale, inclusione, antimafia. Sono i temi fondanti da cui nascono i prodotti realizzati...
    Attualità

    Cerignola, partecipazione e applausi per ‘Armonie del Cuore’

    Teatro pieno, applausi e richieste di bis: si è chiusa con un grande successo...
    Calcio

    Una autorete costringe alla resa il Cerignola sul campo dell’Atalanta Under 23

    Un tempo a testa, ma il Cerignola deve inchinarsi ad una autorete, uscendo a...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)