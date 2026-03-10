Consiglio comunale di Cerignola convocato in seduta d’urgenza venerdì 13 marzo

Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta d’urgenza, per venerdì 13 Marzo 2026, alle ore 16:00 in prima convocazione in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Approvazione verbali sedute precedenti (28 Novembre 2025, 01, 13 e 29 Dicembre 2025)-proposta in atti n. 16;

2. Approvazione nuovo Regolamento ad oggetto valorizzazione delle attività agro-alimentari, artigianali tradizionali locali di Denominazione Comunale e contestuale abrogazione Regolamento approvato con la D.C.C. n.58 dell’11.12.2014.-proposta in atti n. 6;

3. Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 e relativo Elenco Annuale 2026.-proposta in atti n. 9;

4. Approvazione del Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2026-2027-2028.-proposta in atti n. 10;

5. Aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF per l’anno 2026-Conferma dell’aliquota unica.-proposta in atti n. 1;

6. Adozione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2026.-Conferma.-proposta in atti n. 5;

7. Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2026/2028 (art. 3, c. 55, L. 24 dicembre 2007, n.244).-proposta in atti n. 7;

8. Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale 2026-2028 (art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133).-proposta in atti n. 13;

9. Verifica delle qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie passibili di essere cedute in proprietà o in diritto di superficie.-proposta in atti n. 8;

10. Approvazione del Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2026-2028 ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/00-proposta in atti n. 18;

11. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)-proposta in atti n. 19;

12. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 1777/2025 del 02.07.2025 depositata il 23.09.2025 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Foggia.-proposta in atti n.4;

13. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 225/2025 del 28.01.2025 depositata il 04.02.2025 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Foggia.-proposta in atti n. 3;

14. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 1480/2025 del 07.04.2025 depositata il 30.06.2025 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Foggia.-proposta in atti n. 2;

15. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex. art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000.-proposta in atti n. 14.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.