    Consiglio comunale di Cerignola, seduta straordinaria il 13 dicembre

    Consiglio comunale di Cerignola, seduta straordinaria il 13 dicembre

    Nove i punti iscritti all'ordine del giorno, prevista seconda comunicazione lunedì 15 alle ore 16

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Il presidente del Consiglio comunale ha convocato il Consiglio comunale, in seduta straordinaria, per sabato 13 Dicembre 2025, alle ore 10:00 in prima convocazione e per lunedì 15 Dicembre 2025 ore 16:00 in seconda convocazione in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:
    1. Regolamento sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato.-proposta in atti n. 98;
    2. Regolamento sul funzionamento della COMMISSIONE MENSA.-proposta in atti n. 70;
    3. Approvazione del regolamento attuativo del servizio specialistico “Assistenza per l’autonomia e la comunicazione” rivolto ad alunni con condizione di disabilità psicofisica aventi diritto ad un sostegno intensivo frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Ambito Territoriale di Cerignola. LEGGE N. 104/92.-proposta in atti n. 101;
    4. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 235 del 15.10.2025 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)-proposta in atti n. 83;
    5. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 265 del 18.11.2025 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)-proposta in atti n. 97;
    6. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 276 del 28.11.2025 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000).-proposta in atti n. 102;
    7. Presa d’atto relazione tecnico finanziaria verifica equilibri finanziari per l’esercizio finanziario 2025 2° monitoraggio semestrale (artt. 147 quinquies e 193 tuel e art. 23 regolamento controlli interni d.c.c. n. 54 del 29/06/2023).-proposta in atti n. 103;
    8. MODIFICA PIANO DI RIENTRO DEL MAGGIORE DISAVANZO AL 31/12/2019 AI SENSI DELL’ART. 39-QUATER DEL D.L. 162/2019, COME CONVERTITO IN L. 8/2020 APPROVATO CON DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO N. 30 DEL 29/07/2020;-proposta in atti n. 96;
    9. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex. art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000.-proposta in atti n. 81.

    Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.

