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Consiglio comunale in seduta d’urgenza a Cerignola venerdì 6 novembre

I lavori incentrati sulle surroghe dei consiglieri dimissionari Summa e Divito

Redazione
By Redazione
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Il presidente del Consiglio ha convocato il il Consiglio comunale, in seduta d’urgenza, per venerdì 06 Novembre 2026, alle ore 16:30 in prima convocazione in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:
1. Approvazione verbali sedute precedenti (31.07.2026 – 03.08.2026 – 25.09.2026 e 09.10.2026).-proposta in atti n. 92;
2. Surroga Consigliere dimissionario Summa Antonio Carmelo eletto nella lista “Bonito il Sindaco”.-proposta in atti n. 94;
3. Dimissioni dalla carica di Consigliere comunale della Sig.ra Divito Maria Rosaria. Presa d’atto della rinuncia alla surroga da parte del Sig. Fragassi Giuseppe.-proposta in atti n. 98;
4. Surroga del rinunciatario sig. Giuseppe Fragassi, a seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere comunale della Sig.ra Divito Maria Rosaria, con il secondo dei non eletti sig. Palumbo Francesco.-proposta in atti n. 99.

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