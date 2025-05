Consiglio comunale: non ci sono i numeri (per la quarta volta)

Non c’è due senza tre, e il quattro vien da sé: un’altra seduta andata deserta in Aula Consiliare. Altra data, altra proroga del Consiglio Comunale, che ha come oggetto il rendiconto di bilancio 2024.

Presente, anche quest’oggi, solamente l’opposizione, mentre la maggioranza, che a causa di vari problemi personali di alcuni consiglieri non ha ancora i numeri per l’approvazione, continua a latitare. In ballo, nelle prossime discussioni, torneranno tematiche riguardo al Consorzio sui Rifiuti e al doppio costo della trasferenza.

Resta il fatto che, nella memoria di chi frequenta i consigli comunali dalla ‘belle époque’ Giannatempiana se non addirittura da tempo addietro, mai si è verificato che un consiglio comunale sia andato deserto per quattro volte di fila.

Giuseppe Bellapianta