Consiglio rapido e maggioranza che abbandona

Poco più di novanta minuti e poco recupero per un Consiglio comunale nelle premesse urgente. Una seduta, quella del 28 pomeriggio, che, sul finale, ha visto svuotare l’aula dai consiglieri di maggioranza, proprio nel momento in cui si sarebbe dovuto affrontare il nodo delle variazioni di bilancio e dei debiti fuori bilancio.

Sul piano deliberativo, il Consiglio ha dato il via libera al Regolamento per la Consulta comunale dello Sport, al Regolamento della Consulta permanente delle associazioni dei cerignolani nel mondo. Su quest’ultimo punto non sono mancati contributi significativi: gli interventi di Gianni Dimopoli e della chef internazionale Cristina Bowerman hanno rimarcato la valenza culturale e simbolica dell’iniziativa. Via libera unanime anche al conferimento della cittadinanza onoraria al professor Mario Granata, già dirigente dell’ex Istituto Artistico “Sacro Cuore” e artista conosciuto a livello nazionale. Stessa convergenza per il punto riguardante il riconoscimento dello Stato di Palestina, segnale di un allineamento politico su una tematica di dimensione globale. Diversa la sorte del regolamento attuativo del servizio specialistico di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, rinviato a una seduta successiva. È invece passato senza intoppi il documento preliminare per la programmazione scolastica.

Il colpo di scena è arrivato in coda, alle 18,20. La maggioranza ha lasciato l’aula, troncando bruscamente la fase finale dei lavori. Dagli scranni dell’opposizione non sono mancati commenti ironici, segno evidente che l’uscita coordinata non è passata inosservata. La mossa, di fatto, ha impedito qualsiasi confronto su bilancio e assestamenti, che restano sospesi, ma anche su temi caldi, dal post-regionali alle contestazioni sulla legittimità del Consorzio nell’indire la gara europea che ha portato all’affidamento dei servizi ARO FG2 alla Teknoservice.