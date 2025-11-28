Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotiziePoliticaConsiglio rapido e maggioranza che abbandona

    Consiglio rapido e maggioranza che abbandona

    Politica

    Pubblicato il

    da Gennaro Balzano
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Poco più di novanta minuti e poco recupero per un Consiglio comunale nelle premesse urgente. Una seduta, quella del 28 pomeriggio, che, sul finale, ha visto svuotare l’aula dai consiglieri di maggioranza, proprio nel momento in cui si sarebbe dovuto affrontare il nodo delle variazioni di bilancio e dei debiti fuori bilancio.

    Sul piano deliberativo, il Consiglio ha dato il via libera al Regolamento per la Consulta comunale dello Sport, al Regolamento della Consulta permanente delle associazioni dei cerignolani nel mondo. Su quest’ultimo punto non sono mancati contributi significativi: gli interventi di Gianni Dimopoli e della chef internazionale Cristina Bowerman hanno rimarcato la valenza culturale e simbolica dell’iniziativa. Via libera unanime anche al conferimento della cittadinanza onoraria al professor Mario Granata, già dirigente dell’ex Istituto Artistico “Sacro Cuore” e artista conosciuto a livello nazionale. Stessa convergenza per il punto riguardante il riconoscimento dello Stato di Palestina, segnale di un allineamento politico su una tematica di dimensione globale. Diversa la sorte del regolamento attuativo del servizio specialistico di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, rinviato a una seduta successiva. È invece passato senza intoppi il documento preliminare per la programmazione scolastica.

    Il colpo di scena è arrivato in coda, alle 18,20. La maggioranza ha lasciato l’aula, troncando bruscamente la fase finale dei lavori. Dagli scranni dell’opposizione non sono mancati commenti ironici, segno evidente che l’uscita coordinata non è passata inosservata. La mossa, di fatto, ha impedito qualsiasi confronto su bilancio e assestamenti, che restano sospesi, ma anche su temi caldi, dal post-regionali alle contestazioni sulla legittimità del Consorzio nell’indire la gara europea che ha portato all’affidamento dei servizi ARO FG2 alla Teknoservice.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Calcio

    Serie C, Audace Cerignola: al via le votazioni per il C Gold Award

    Prosegue il C Gold Award, il sondaggio nazionale che premia il miglior calciatore della...
    Provincia

    Il “Tatarella” di Cerignola ottiene un riconoscimento per le cartelle cliniche elettroniche

    ASL Foggia ha ottenuto il riconoscimento Stage 3 del modello HIMSS® EMRAM® per la...
    Sport

    Pallavolo Cerignola ed Flv a caccia di punti nelle sfide contro le penultime

    Giornata numero otto dei campionati di serie B di Volley femminile, ai quali partecipano...
    Cronaca

    “Benvenuti in casa Esposito” arriva al Roma Teatro di Cerignola

    Sarà Giovanni Esposito, tra i volti più amati del cinema e della comicità napoletana,...
    Cultura

    Ettore Bassi commuove il “Mercadante” di Cerignola con la storia di Angelo Vassallo

    E sono tre. Un’altra standing ovation ha chiuso la serata di ieri al Teatro...
    Calcio

    Il Cerignola si ferma agli ottavi di coppa Italia di C: prevale il Potenza 4-2

    Si conclude agli ottavi di finale il cammino dell'Audace Cerignola nella coppa Italia di...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Calcio

    Serie C, Audace Cerignola: al via le votazioni per il C Gold Award

    Prosegue il C Gold Award, il sondaggio nazionale che premia il miglior calciatore della...
    Provincia

    Il “Tatarella” di Cerignola ottiene un riconoscimento per le cartelle cliniche elettroniche

    ASL Foggia ha ottenuto il riconoscimento Stage 3 del modello HIMSS® EMRAM® per la...
    Sport

    Pallavolo Cerignola ed Flv a caccia di punti nelle sfide contro le penultime

    Giornata numero otto dei campionati di serie B di Volley femminile, ai quali partecipano...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)