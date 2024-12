Continua la programmazione natalizia del Comune di Cerignola

Sono tantissimi gli eventi che l’Amministrazione comunale offre alla cittadinanza in occasione delle festività natalizie ormai prossime. Oggi si parte alle ore 19:00 con la Torre parlante in largo Matera, all’ingresso del Borgo Antico. Si tratta, infatti, del primo appuntamento del Natale del Borgo antico 2024, organizzato dalla associazione Neverland e finanziato dall’avviso pubblico del Comune di Cerignola “Natale Cerignolano 2024”, e che prevede la proiezione di un’immagine animata che consentirà alla torre dell’orologio di raccontare “in prima persona” a grandi e piccini la storia della città, i suoi luoghi, i suoi monumenti in modo semplice e accattivante. Alle 19:30, in corso Gramsci, ecco Lucilla, idolo dei più piccoli e reginetta della baby dance. Con oltre un miliardo di visualizzazioni su YouTube, Lucilla è stata capace di conquistare non solo i bambini ma anche i genitori e i nonni. La sua energia e la sua positività hanno incantato centinaia di migliaia di utenti (il canale YouTube di Lucilla conta oltre 750 mila followers) e lo spettacolo che porterà in piazza regalerà momenti di gioia e di allegria alle famiglie.

Alle 21:00, al Roma Cinema Teatro E…, la commedia “Chi è io?” darà inizio alla stagione teatrale del Comune di Cerignola organizzata in collaborazione con Puglia Culture. Protagonista della commedia è Francesco Pannofino, nome di primo piano del panorama teatrale, televisivo e cinematografico nazionale e doppiatore di assoluto prestigio. I biglietti sono acquistabili su Vivaticket oppure presso il botteghino del Roma fino a mezz’ora prima dell’inizio della rappresentazione. Si potrà usufruire, mostrando il biglietto dello spettacolo o l’abbonamento alla stagione teatrale, di agevolazioni presso i parcheggi custoditi in piazza Primo Maggio e nel sottopasso del Comune, e di uno sconto del 10% sulle consumazioni presso i locali che hanno aderito all’iniziativa: 31 Grani; Alchimia; Baraonda; Cafenoir; Civico 10; Modus Vivendi; Ossobuco; Pescherja; Safarà pub; Teku. Infine, in occasione degli eventi in programma martedì 10 dicembre 2024, l’Amministrazione Comunale ha istituito il divieto di circolazione e di sosta per tutti i veicoli dalle ore 19:00 alle ore 00:00 in corso Gramsci, piazza Zingarelli, piazza Tortora, via Napoli per lo spettacolo di Lucilla; dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:30 alle ore 22:30 in largo Costantino Imperatore, largo Matera, via Chiesa Madre, via Gala, via Piazza Vecchia per le iniziative legate al Natale al Borgo 2024.

“Si dice che i cerignolani prendano l’automobile per 365 giorni l’anno anche per andare al bar sotto casa – commenta l’assessora alla Viabilità Teresa Cicolella –. Questa è l’occasione buona per smentire un’affermazione del genere. Speriamo che almeno durante il periodo natalizio si possa lasciare l’auto in garage e godere della città in modo pieno e diverso, perché troppo spesso non riusciamo ad accorgerci di quante e di quali bellezze Cerignola possiede”. “Cerignola è una città vivacissima sia dal punto di vista ricreativo sia dal punto di vista culturale e gli appuntamenti in programma per il Natale al Borgo 2024 lo testimoniano – dichiara l’assessora alla Cultura Maria Dibisceglia -. Per di più, martedì 10 dicembre è una data importantissima per la nostra città perché segna anche l’inizio della stagione del Teatro Mercadante”.