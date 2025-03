Continuare a crederci: l’Audace Cerignola contro il Monopoli, sfida fra le migliori pugliesi della C

Continuare a credere nella vittoria del campionato, per un finale ancora tutto da scrivere: nella 34^ giornata del girone C di serie C, l’Audace Cerignola ospita il Monopoli, nel confronto fra le due migliori espressioni pugliesi di questa stagione, rispettivamente in seconda e terza piazza. I ragazzi di Giuseppe Raffaele tornano in campo a due settimane dall’ultimo impegno, che vide la sconfitta 2-1 di Crotone, prima del turno di riposo della scorsa domenica e il sorpasso alla vetta operato dall’Avellino. Un periodo utilizzato dai gialloblù per ricaricare le batterie e focalizzarsi sulla volata finale: le due lunghezze di distanza assegnano un lieve vantaggio agli irpini, ma il duello resta decisamente vivo. La missione dell’Audace è ottenere il massimo possibile nelle ultime cinque apparizioni della regular season, non lasciandosi intimorire né distrarre da questioni che cercano di inquinare la lotta per la vittoria finale, che siano polemiche arbitrali o presunte giocate anomale sul fronte scommesse, queste ultime sconfessate dalle autorità di settore. La compattezza di tutto l’ambiente fattore essenziale per continuare in un percorso eccellente e assolutamente meritato, in una annata che comunque vada resterà la migliore mai vissuta dal pallone sul Tavoliere. Così Raffaele ieri in conferenza stampa: «Il Monopoli ha fatto un campionato straordinario, sono bravissimi ad essere compatti e a ribaltare l’azione con tanti uomini. Noi abbiamo attitudini diverse, mi aspetto una contesa aperta fra due squadre che hanno impostato sui loro principi di gioco un cammino di notevole profilo». Poi, l’allenatore delle ‘cicogne’ prosegue: «Per me si deciderà tutto all’ultimo, toccherà a noi fare di tutto per risalire su quel gradino momentaneamente perso. Voglio vedere in casa una bolgia, tutti insieme dobbiamo spingere per tornare al successo, non dobbiamo lasciare nulla di intentato perché siamo a cinque passi dal poter scrivere una storia magnifica».

Assente lo squalificato Tascone, oltre all’infortunato Paolucci, il posto a centrocampo del calciatore napoletano potrebbe andare ad uno fra Sainz-Maza e McJannet. In difesa ristabilitosi pienamente Martinelli, dopo l’affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare la sfida in Calabria, davanti possibile coppia D’Andrea-Salvemini con Achik arma in più visto che il fantasista ha scontato il suo turno di stop.

Sono 53 i punti del Monopoli, con un bilancio complessivo di quattordici vittorie, undici pareggi e cinque sconfitte. La formazione allenata da Colombo, superato un periodo un po’ di flessione, ha ripreso a macinare risultati utili, con quattro affermazioni nelle ultime cinque uscite. Nel mercato invernale, fra i rinforzi principali da citare: il portiere Albertazzi, il centrocampista Greco e gli attaccanti Sylla e Pellegrini, mantenendo un impianto generale di indubbia qualità e con continuità di rendimento. I biancoverdi infatti sono secondi nella speciale classifica del fatturato esterno (alle spalle proprio dell’Audace) e vantano la miglior difesa del raggruppamento, con 21 reti al passivo. Il miglior marcatore è Grandolfo con nove centri, domani il ‘gabbiano’ potrebbe presentarsi con il 3-5-2 con l’ex Bari e Bruschi di punta, in una sfida che si preannuncia aperta e senza tatticismi, vista la valenza dei punti in palio per entrambe le compagini.

Nell’ultimo precedente al “Monterisi”, l’11 marzo 2024, vittoria dei baresi 1-3 con la rete cerignolana siglata da Vuthaj. In C inoltre, sinora il Cerignola ha vinto solo una volta col Monopoli, nel 2-1 del secondo turno playoff di girone della stagione 2022/23: altro motivo per sovvertire una tradizione non molto positiva. Calcio d’inizio alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Mirabella della sezione di Napoli, alla seconda presenza con l’Audace dopo l’1-1 dell’andata col Crotone.