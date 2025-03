Convenzione tra A.RE.S.S. Puglia e Asl Foggia, al via la rete dei servizi di facilitazione digitale

Presentata ieri presso la sala conferenze della ASL Foggia la rete dei servizi di facilitazione digitale, progetto realizzato grazie alla convenzione siglata tra l’Azienda Sanitaria Locale di Foggia e l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute (A.Re.S.S.) Puglia, con l’obiettivo di supportare i cittadini nell’accesso e nell’utilizzo di internet, delle tecnologie digitali e dei servizi online. Il piano operativo, denominato “La facciamo facile?”, rappresenta una risposta concreta alle difficoltà che molti cittadini incontrano nell’utilizzo degli strumenti tecnologici, spesso necessari per accedere ai servizi pubblici in modo efficiente. Da oggii partirà la formazione per 16 giovani di età compresa tra 18 e 25 anni, affidata a otto tutor, mentre i punti di facilitazione digitale saranno operativi a partire da mercoledì 5 marzo.

IL PROGETTO

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività della Rete regionale dei servizi di facilitazione digitale, finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-Investimento 1.7.2, a valere sul progetto nazionale del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DTD).

OBIETTIVI:

I Punti di Facilitazione Digitale nascono per fornire sostegno ai cittadini che hanno poca dimestichezza con gli strumenti informatici. Offrono loro servizi gratuiti di supporto nell’utilizzo di internet, dei dispositivi digitali e dei servizi digitali pubblici. In questo modo è possibile accrescere le competenze digitali per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovere la partecipazione dei cittadini, il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

DOVE SONO I PUNTI:

Complessivamente sono otto i punti di facilitazione digitale attivati dalla ASL Foggia: due a Cerignola (uno presso il presidio ospedaliero “Tatarella” e uno presso la sede dei servizi distrettuali); uno presso il plesso ospedaliero “Lastaria” di Lucera; uno a Manfredonia presso i servizi di via Barletta; uno a San Marco in Lamis presso il Poliambulatorio di via XXIV Maggio; due a Foggia (uno in piazza della Libertà e uno in via Grecia); uno a San Severo (presso i servizi distrettuali di via Maselli Mascia).