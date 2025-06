Conversano: «Conti pubblici, nessun castello che crolla»

Pubblichiamo di seguito e integralmente, un comunicato stampa di Matteo Conversano, consigliere comunale di maggioranza, nel quale anch’egli replica al collega di minoranza Pezzano, riguardo presunti richiami da parte della Corte dei Conti sulla gestione economica del Comune di Cerignola.

In merito alle recenti dichiarazioni sui conti pubblici del Comune di Cerignola, è doveroso riportare l’attenzione su quanto affermato in modo chiaro e inequivocabile dalla Corte dei Conti nella sua ultima delibera. Vanno respinte con fermezza le ricostruzioni strumentali e prive di fondamento di chi, ignorando – o peggio, mistificando – i dati e le conclusioni della delibera, tenta di gettare discredito sull’Amministrazione Bonito e sull’operato dell’assessore al Bilancio, Pietro Gianfriddo. La verità è nei documenti, non nelle opinioni. La Corte dei Conti ha chiaramente individuato l’origine del disavanzo: “Dall’esame della documentazione acquisita in fase istruttoria, è emerso che il Comune di Cerignola ha registrato nel 2019 un disavanzo complessivo pari a € -16.938.178,76. (…) Il peggioramento del risultato di amministrazione registrato negli esercizi 2017 (€ -5.467.042,97) e 2019 (€ -16.938.178,76), rispetto agli anni precedenti (2016: € -4.977.687,98; 2018: € -5.225.146,55) (…). Le quote di ripiano programmate dal Comune di Cerignola per gli esercizi 2017 e 2019 non risultano effettivamente recuperate e avrebbero dovuto essere applicate agli esercizi immediatamente successivi”. È evidente che le criticità contabili siano ascrivibili agli esercizi 2017, 2018 e 2019, ovvero agli anni di governo della Giunta Metta, di cui Pezzano è stato prima consigliere comunale, poi assessore e vicesindaco. È proprio su questo disavanzo, pesante e accertato, che l’Amministrazione Bonito è intervenuta con serietà e responsabilità, avviando un percorso di risanamento che ha quasi dimezzato il disavanzo in meno di tre anni. Inoltre, la Corte non ha adottato alcuna misura sanzionatoria né disposto interventi sostitutivi, segno che il piano di risanamento messo in atto è stato giudicato coerente e credibile. Chi oggi grida al disastro amministrativo mente sapendo di mentire. Dimentica – o finge di dimenticare – da dove siamo partiti: da un Comune reduce da anni di opacità, scioglimenti per mafia e conti fuori controllo. È questa amministrazione ad aver preso in mano un Comune ferito e ad averlo riportato su binari di serietà, risanamento e affidabilità.