Conversano: «Non possiamo restare indifferenti sulla sofferenza del popolo palestinese»

“Accolgo con convinzione l’invito del Consigliere Tommaso Sgarro e condivido la necessità di un impegno concreto del nostro Comune per dare voce al dramma che si sta consumando in Palestina. Non possiamo restare indifferenti di fronte alla sofferenza del popolo palestinese, al dolore dei bambini e delle famiglie di Gaza, che ci interrogano come esseri umani prima ancora che come rappresentanti istituzionali. La richiesta di un cessate il fuoco immediato, della protezione dei civili e del rispetto del diritto internazionale è un dovere che appartiene a tutti noi. Oltre a condividere la mozione presentata, invito il Consigliere Sgarro a organizzare una grande manifestazione o iniziativa pubblica di informazione e sensibilizzazione, e sarò sicuramente a supporto per contribuire a realizzarla. È il momento di dare un segnale chiaro: la nostra città non resta in silenzio“. Così il consigliere comunale di maggioranza, Matteo Conversano, in una breve nota stampa giunta alla nostra redazione.