Convincente successo della Flv Cerignola, 3-0 al Just British Volley Project Bari

Vince e convince la Flv Cerignola, che nella sesta giornata del girone I di serie B2 ha superato 3-0 il Just British Volley Project Bari al pala “Tatarella” (25-15; 25-18; 25-20 i parziali). Coach Dilucia ritrova Iacca, che fa coppia con Piarulli in posto 3: Trinca al palleggio e Fanelli sulla diagonale, Giometti e Martinelli di banda, più Di Schiena libero. Girgenti invece ha schierato inizialmente: Castiello in regia e Parisi opposto; Castellano e Konovalova laterali; Gismondo e Trentadue sottorete, con Cofano in difesa. Si parte con un 5-3 per la Flv a firma Martinelli, poi è 9-6 con un avvio comunque equilibrato: Martinelli da seconda linea e Piarulli a muro per il 12-7 e conseguente timeout ospite, Giometti stoppa la fast di Gismondo (17-11) e Fanelli aumenta ancora le distanze: finisce con un errore barese un set dalla seconda metà in poi dominato dalle padrone di casa.

Just British avanti 4-6 nelle fasi iniziali del secondo periodo, arriva l’aggancio ofantino e Martinelli mette la freccia: le ragazze di Girgenti però registrano meglio qualcosa in avanti e infatti c’è il controsorpasso (9-10). Muro di Piarulli, Fanelli da seconda linea, Iacca a segno dal servizio e Giometti confezionano il 15-12, col punteggio che resta ad elastico: Girgenti mischia le carte effettuando cambi dalla panchina, Cerignola resta al comando e Bari insegue. Sul 19-16, Dilucia cambia la diagonale inserendo Puro e Rivarola: l’alzatrice subito a referto con un ace, Martinelli per il +5 che di lì a poco diventa 22-16 grazie al primo tempo di Iacca. Si va al secondo cambio di campo con il punto di Martinelli, direttamente dai nove metri. Fra le ofantine di nuovo sul rettangolo di gioco Trinca e Fanelli, doppio ace Piarulli per il 4-2: le biancorosse rimontano e superano le avversarie, così sul 4-6 torna Puro al palleggio. Parità a quota 7 e Piarulli sigla il 9-8: nella Flv c’è spazio anche per Valecce, la quale si alterna con Di Schiena in seconda linea a partire dall’11-10. Due volte Giometti per scavare un piccolo solco (14-11) e si procede con distacco minimo sino ad un attacco fuori misura di Bari a sancire il 20-16: Giometti e Fanelli danno il via allo strappo decisivo, ancora Martinelli per cinque match point, è la stessa toscana a muro a scrivere la parole fine della sfida.

La Flv riscatta pienamente la sconfitta di Monteroni, con una prova di grande concentrazione, attenzione e gestione: diventano 10 i punti in classifica delle rossogialloblù (al terzo successo interno), nel prossimo turno attese dalla trasferta di Montesilvano contro la Sirdeco Pescara.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Trinca 1, Fanelli 7, Giometti 9, Martinelli 14, Iacca 7, Piarulli 13, Puro 2, Rivarola, Di Schiena (L1), Valecce (L2).