Convocato per lunedì 28 aprile il Consiglio comunale di Cerignola

Il presidente del Consiglio comunale ha convocato il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, per lunedì 28 Aprile 2025, alle ore 16:30 in prima convocazione e per martedì 29 Aprile 2025 ore 17:30 in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Comunicazioni.–proposta in atti n. 24;

2. Approvazione verbali sedute precedenti (25.02.2025 e 28.02.2025)-proposta in atti n. 25;

3. Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2024 ai sensi dell’art. 227, d.Lgs. n. 267/2000.-proposta in atti n. 20;

4. Art. 175, comma 2, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000-Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027.-proposta in atti n. 23;

5. Aggiornamento del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2025/2027 (art. 3,c. 55, L. 24 dicembre 2007, n.244), approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 7 del 28/02/2025.-proposta in atti n. 21;

6. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 496/2024 del 29/01/2024 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Foggia.-proposta in atti n. 16;

7. Riconoscimento debiti fuori bilancio Giudizi R.G. n. 1330/2024 e 1331/2024 Corte d’Appello di Bari.-proposta in atti n. 22;

8. CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO DELLA CAPITANATA INTERVENTO “A1 27 P VIABILITA’ A SERVIZIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEL GARGANO: COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE FUNZIONALE DELLA S.P. 77 (RIVOLESE) EX SS. 545 (FG)”-CUP: F37H19004010001 della Provincia di Foggia.-Presa d’atto progetto esecutivo, approvazione della variante urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.-proposta in atti n. 19.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.