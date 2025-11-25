Contattaci al 3286684015
    Coppa Italia di serie C, l'Audace Cerignola cerca a Potenza il pass...

    Coppa Italia di serie C, l’Audace Cerignola cerca a Potenza il pass per i quarti

    I ragazzi di Maiuri per proseguire il momento positivo ed entrare nelle migliori otto della competizione, lucani reduci dalla bella prova di Salerno

    Emanuele Parlati
    Impegno in coppa Italia di serie C per l’Audace Cerignola, che domani scende in campo al “Viviani” di Potenza nella gara valida per gli ottavi di finale. I ragazzi di Vincenzo Maiuri sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato, l’ultima venerdì sera in casa sul Crotone, con una gioia interna ritrovata dopo ben due mesi e mezzo. Gli ofantini hanno confermato di essere in decisa ripresa, attraverso un atteggiamento di grande sacrificio e dedizione alla causa: la doppia realizzazione nel giro di pochi minuti è stata un colpo decisivo per i calabresi, ma un’altra nota lieta si rintraccia nell’aver mantenuto inviolata la porta per il secondo match di fila, anche grazie agli interventi decisivi del portiere bulgaro Iliev. I gialloblù poco meno di un mese fa hanno eliminato il Casarano nei sedicesimi e puntano ad avanzare nella manifestazione tricolore, che potrebbe rivelarsi un interessante percorso non soltanto per il prestigio societario, ma pure in ottica playoff, dato che la vincente della competizione accede al primo turno nazionale. Pur senza l’apporto dei propri tifosi (ormai una consuetudine nella trasferta nel capoluogo lucano), il Cerignola vuole consolidare il trend positivo in atto. Sarà il secondo confronto stagionale fra le due formazioni, dopo lo 0-0 della seconda giornata di campionato.

    Così come avvenuto a fine ottobre, il mister delle ‘cicogne’ opterà per una consistente rotazione degli effettivi, salvaguardando alcuni ruoli come lo stesso Iliev fra i pali. Per il resto, nuove occasioni dal 1′ per Ballabile, Ruggiero e Moreso fra gli altri: in attacco potrebbe rivedersi dal 1′ Cuppone – magari di nuovo in coppia con Emmausso -, concedendo magari un po’ di riposo a Gambale.

    Il Potenza domenica ha impaurito non poco la capolista Salernitana nel suo domicilio, dando continuità al successo sul Trapani e occupando la decima posizione in classifica, con una lunghezza di vantaggio proprio sui gialloblù. Nei turni precedenti, il team allenato da De Giorgio ha eliminato la Cavese (1-0) e il Monopoli in trasferta dal dischetto: previsto anche in questo caso un turnover, occhio a Schimmenti, rientrato da poco e a segno contro i granata due giorni fa. Calcio d’inizio alle ore 18, con la direzione arbitrale affidata al sig. Maresca, della sezione di Napoli. In caso di parità al termine dei 90′ regolamentari, saranno i tiri di rigore a decretare il passaggio del turno.

