Coppa Italia di serie C, l’Audace Cerignola cerca la rivincita sul Casarano

Torna in campo domani l’Audace Cerignola, per il debutto nella coppa Italia di serie C: la formazione ofantina ha saltato il primo turno della competizione ad agosto perché impegnata nella coppa Italia Frecciarossa, in cui come si ricorderà, ha affrontato Avellino ed Hellas Verona. I ragazzi di Vincenzo Maiuri riceveranno il Casarano, dopo che domenica è arrivata la quarta sconfitta di fila in campionato, ad opera del Trapani: una buona prestazione, decisamente migliore rispetto alle ultime uscite, non è bastata a fermare la serie negativa. I gialloblù sono presi probabilmente da altri pensieri, e forse l’appuntamento di coppa rappresenta un ‘ingombro’ del quale fare a meno in questa fase, perché le attenzioni maggiori sono rivolte al match di sabato con l’Atalanta Under 23, che può rappresentare uno spartiacque anche per le sorti del tecnico milanese. Ad ogni modo, l’obiettivo è di onorare al massimo l’impegno e cercare di ottenere una qualificazione utile a restituire un po’ di serenità all’ambiente, visto l’umore non certo eccelso dovuto alla mancanza di risultati utili.

Sarà l’occasione per vedere all’opera quei giocatori meno impiegati, immaginando un turnover che possa riguardare almeno sei o sette elementi: in difesa la coperta è un po’ corta, Ligi dovrebbe riposare per lasciare spazio a Cocorocchio. Davanti si dovrebbe allestire una coppia composta da Gambale e Dabizas, altri candidati ad una maglia da titolare sono Moreso, Sainz-Maza e Ruggiero, fra i pali chance per Iliev.

Le due squadre si sono affrontate poco più di due settimane fa in campionato, successivamente a quel confronto il Casarano è incappato in due sconfitte consecutive, prima col Foggia e sabato in maniera più fragorosa contro il Siracusa. I salentini nel turno inaugurale hanno avuto ragione di misura (1-0) sul Team Altamura, anche l’allenatore rossazzurro Di Bari medita diverse variazioni nel proprio schieramento, comunque conservando il 3-4-3 quale modulo. In caso di parità al 90′, si andrà direttamente ai tiri di rigore per decidere chi passerà agli ottavi di finale, dove si incrocerà la vincente della sfida fra Monopoli e Potenza. Calcio d’inizio al “Monterisi” alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Esposito, della sezione di Napoli.