Coppa Puglia di Volley, la Flv Cerignola domani sfida in trasferta il Monteroni

La conclusione del girone d’andata in serie C lascerà spazio alla consueta sosta di campionato, non ci sarà stop però per la FLV Cerignola, che sarà impegnata domani a Monteroni, nella gara valida per i quarti di finale della Coppa Puglia. Il sestetto di Cosimo Dilucia è arrivato al giro di boa superando il Maxima Volley e, con 28 punti, si è insediato al quarto posto in classifica, l’ultimo per partecipare alla competizione. Una rincorsa compiuta e voluta nel corso delle settimane, grazie ad una costanza di risultati e prestazioni in deciso crescendo: dalla quarta giornata in poi infatti, le ofantine hanno rimediato una sola sconfitta (in casa con il Capurso, peraltro sciupando due set di vantaggio). Dall’altra parte della rete ci sarà la capolista del girone B, la Leo Constructions Monteroni, capace di mettere insieme ben 34 punti e un bilancio di tredici vittorie e un solo ko.

La formazione allenata da Progna è formata da una rosa molto competitiva e con giocatrici di rilievo: per citarne alcune, le attaccanti Romano, De Nigris, Refolo, Vermiglio o la centrale Padula; non soltanto esperienza, perché a detenere la regia è la classe 2007 Lerario. Il team salentino è detentore del trofeo ed è fra le indubbie candidate al salto di categoria: le rossogialloblù scenderanno in campo con la voglia di esibire le proprie qualità e giocarsela al meglio delle proprie possibilità. Prima battuta alle ore 17 al “Velodromo degli Ulivi”, con la direzione arbitrale affidata alla coppia Scarciglia-Adamo.