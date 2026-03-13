Coppa Puglia, sarà il Pala “Dileo” la sede della finale tra Ecologica Udas Pallavolo Cerignola e Virtus Tricase

Sarà il Pala Dileo di Cerignola ad ospitare la Finale di Coppa Puglia di Serie C maschile. La decisione è stata ufficializzata dalla FIPAV, che ha stabilito la sede dell’atto conclusivo della competizione regionale in programma il 4 aprile, quando si affronteranno Ecologica Udas Pallavolo Cerignola e Virtus Tricase. Per Cerignola si tratta di un evento sportivo di grande importanza, che porterà nel palazzetto cittadino una delle partite più attese della stagione della pallavolo pugliese, con due squadre protagoniste del campionato pronte a contendersi il trofeo. In vista della finale è arrivato anche un incoraggiamento speciale da parte di Valerio Vermiglio, ex palleggiatore della Nazionale italiana e campione europeo, che ha voluto rivolgere un “in bocca al lupo” ai ragazzi dell’Udas in vista dell’appuntamento decisivo.

Il messaggio è arrivato direttamente da Didacta Italia, il principale evento fieristico nazionale dedicato all’innovazione nel mondo della scuola e della formazione. In questa occasione Vermiglio ha partecipato come moderatore alla presentazione dei Nuovi Giochi della Gioventù, iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero per lo Sport e i Giovani, portando la propria esperienza sul valore educativo dello sport. L’attenzione ora è tutta rivolta alla serata del 4 aprile, quando il Pala Di Leo diventerà il palcoscenico della finale di Coppa Puglia, con Cerignola pronta ad accogliere tifosi e appassionati per una grande festa della pallavolo.