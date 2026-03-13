Contattaci al 3286684015
    Coppa Puglia, sarà il Pala “Dileo” la sede della finale tra Ecologica Udas Pallavolo Cerignola e Virtus Tricase

    La FIPAV sceglie Cerignola per l’atto conclusivo della competizione, in calendario il 4 aprile. Da Didacta Italia l’augurio dell’ex campione azzurro Valerio Vermiglio

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.
    Foto Sara Angiolino

    Sarà il Pala Dileo di Cerignola ad ospitare la Finale di Coppa Puglia di Serie C maschile. La decisione è stata ufficializzata dalla FIPAV, che ha stabilito la sede dell’atto conclusivo della competizione regionale in programma il 4 aprile, quando si affronteranno Ecologica Udas Pallavolo Cerignola e Virtus Tricase. Per Cerignola si tratta di un evento sportivo di grande importanza, che porterà nel palazzetto cittadino una delle partite più attese della stagione della pallavolo pugliese, con due squadre protagoniste del campionato pronte a contendersi il trofeo. In vista della finale è arrivato anche un incoraggiamento speciale da parte di Valerio Vermiglio, ex palleggiatore della Nazionale italiana e campione europeo, che ha voluto rivolgere un “in bocca al lupo” ai ragazzi dell’Udas in vista dell’appuntamento decisivo.

    Il messaggio è arrivato direttamente da Didacta Italia, il principale evento fieristico nazionale dedicato all’innovazione nel mondo della scuola e della formazione. In questa occasione Vermiglio ha partecipato come moderatore alla presentazione dei Nuovi Giochi della Gioventù, iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero per lo Sport e i Giovani, portando la propria esperienza sul valore educativo dello sport. L’attenzione ora è tutta rivolta alla serata del 4 aprile, quando il Pala Di Leo diventerà il palcoscenico della finale di Coppa Puglia, con Cerignola pronta ad accogliere tifosi e appassionati per una grande festa della pallavolo.

    Ultimora

    Cultura

    Quaderno/Greta Garbo: l’intimità del processo creativo al “Mercadante”

    Il prossimo sabato 14 marzo alle ore 21:00, il Teatro Mercadante presenta un evento...
    Attualità

    Matteo Tristano di Cerignola premiato all’Università LIUC con una borsa di studio

    Matteo Tristano, studente di Cerignola iscritto al secondo anno della Laurea Triennale in Economia...
    Attualità

    Ambientiamo Cerignola: domenica 15 marzo torna la “domenica ecologica”

    Domenica 15 marzo, dalle 09:00 alle 12:00, si terrà una nuova Domenica Ecologica promossa...
    Attualità

    Cerignola, al via il piano straordinario di disinfestazione e derattizzazione

    Prevenire invece di rincorrere l’emergenza. È questo l’obiettivo del nuovo piano di igiene urbana...
    Politica

    Consiglio comunale di Cerignola convocato in seduta d’urgenza venerdì 13 marzo

    Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta d’urgenza, per venerdì...
    Attualità

    I prodotti antimafia e di agricoltura sociale a “Fa’ la cosa giusta!” di Milano

    Agricoltura sociale, inclusione, antimafia. Sono i temi fondanti da cui nascono i prodotti realizzati...

