    HomeNotiziePoliticaCori razzisti a Cerignola, La Salandra: «Inaccettabili. Verona colpevole, Figc e Lega...

    Cori razzisti a Cerignola, La Salandra: «Inaccettabili. Verona colpevole, Figc e Lega Serie A intervengano»

    La dura presa di posizione del deputato di FdI su quanto accaduto lunedì in occasione del match di coppa Italia Frecciarossa

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    «Quanto accaduto allo Stadio Monterisi di Cerignola durante la gara di Coppa Italia contro l’Hellas Verona è inaccettabile. Cori razzisti e insulti come “sporchi terroni” e “acqua e sapone” non appartengono né al calcio né alla nostra società civile. Ho scritto alla FIGC e alla Lega Serie A affinché vengano presi provvedimenti sanzionatori nei confronti della società Verona, ai sensi degli articoli 25 e 28 del Codice di Giustizia Sportiva, per le responsabilità oggettive che derivano da simili comportamenti della propria tifoseria». Così, l’on. Giandonato La Salandra di Fratelli d’Italia, a margine dell’incontro del 18 agosto.

    «Il calcio deve essere passione, rispetto e identità – prosegue il deputato foggiano – e non può trasformarsi in un palcoscenico di odio e discriminazione. Cerignola ha dimostrato con la sua tifoseria cosa significhi vero tifo. A loro va il mio plauso, nella speranza che episodi come quelli visti due sere fa non abbiano mai più spazio negli stadi italiani. Non è la prima volta che intervengo a difesa di una tifoseria del mezzogiorno e della mia provincia, e lo faccio ancora una volta perché da sempre queste tifoserie hanno saputo legare al gioco del calcio l’amore per la propria città, senza mai mostrare odio o rancore, differentemente da altre tifoserie che ancora oggi intendono la geografia come una materia d’odio».

