“Corpo, salute, performance”: Open Day di Medicina Sportiva e Nutrizione a Cerignola

Sabato 24 gennaio il Centro Medico VIS di Cerignola organizza un Open Day dedicato alla Medicina Sportiva e alla Nutrizione, dal titolo “Corpo, salute, performance”, con l’obiettivo di promuovere tra cittadini e appassionati una cultura della salute basata sulla conoscenza, la prevenzione e l’orientamento professionale. L’evento, in programma presso la sede di Via Assisi 30/a dalle 16:00 alle 19:00, è pensato come momento di informazione qualificata per comprendere come valutazioni funzionali, tecnologia medica e strategie alimentari si integrino nel percorso verso uno stile di vita sano e sostenibile. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria. L’Open Day vedrà la partecipazione di tre figure professionali di spicco dell’équipe del Centro Medico VIS:

Dott.ssa M. Silvia Muriello – Nutrizionista

La dott.ssa Muriello, con formazione specifica in scienze dell’alimentazione e counseling nutrizionale, guiderà la parte dedicata alla nutrizione orientativa , illustrando i fondamenti di un approccio alimentare consapevole in relazione alla salute generale e alla performance fisica. L’intervento sarà incentrato sulle strategie di supporto nutrizionale che favoriscono il benessere metabolico, la gestione della composizione corporea e la prevenzione delle complicanze associate a cattive abitudini alimentari, in linea con le moderne evidenze scientifiche sulla nutrizione personalizzata.

Il Dr. Cartagena accompagnerà i partecipanti nella sezione dedicata alla medicina dello sport, spiegando l’importanza di un approccio medico nella valutazione funzionale dell’apparato muscolo-scheletrico e cardiovascolare prima dell’attività fisica. La medicina sportiva è infatti riconosciuta come disciplina che integra prevenzione, diagnosi e monitoraggio per chi è già attivo o desidera iniziare un percorso di attività fisica sicuro ed efficace, riducendo il rischio di infortuni e sovraccarichi.

Accanto alla componente clinica, l’Ing. Jaouadi presenterà i macchinari tecnologici avanzati presenti presso il Centro Medico VIS, spiegandone funzionamento e vantaggi nell’ambito delle valutazioni posturali e funzionali. La tecnologia applicata al benessere costituisce oggi un elemento fondamentale per ottenere misurazioni accurate e orientare correttamente il percorso di salute.

L’Open Day del Centro Medico VIS è concepito come un momento di accoglienza, ascolto e orientamento qualificato, durante il quale i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi gratuitamente con i professionisti presenti e conoscere da vicino approcci, strumenti e tecnologie dedicate alla salute e alla performance. Nel corso dell’evento saranno proposte consulenze orientative gratuite, finalizzate a fornire indicazioni utili e consapevoli sui principali ambiti di interesse – postura, appoggio plantare, attività sportiva, apparato cardiopolmonare e nutrizione – senza sostituirsi a visite cliniche complete, che potranno eventualmente essere programmate successivamente in base alle esigenze individuali. Un’impostazione che permette ai partecipanti di comprendere il proprio punto di partenza, fare domande, ricevere prime indicazioni e valutare in modo informato eventuali percorsi di prevenzione, benessere o attività sportiva.