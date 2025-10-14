Cos’è la certificazione azienda FGAS?

L’attenzione per la sostenibilità ambientale è cresciuta molto negli ultimi anni. Si tratta ormai di un tema molto importante, che non riguarda solamente i privati e le istituzioni, ma è strettamente legato anche alla realtà di numerose aziende. Per alcune imprese oggi è necessario avere la certificazione azienda FGAS, un documento che è richiesto nel settore della climatizzazione e della refrigerazione, e anche in quello della gestione dei gas fluorurati. Per essere adeguatamente formati in relazione a questo tema ci si può rivolgere a degli specialisti, come nel caso di Cefosmet.

Certificazione FGAS: cose da sapere

Per prima cosa è essenziale scoprire esattamente cos’è la certificazione FGAS. Si tratta di un documento ufficiale, grazie al quale le aziende possono lavorare, rispettando la legge al 100%, con strumenti che utilizzano gas fluorurati. Questi gas possono essere molto pericolosi per l’ambiente, per questo è importante conoscere nei minimi dettagli quali sono le procedure corrette da seguire. Da un punto di vista normativo bisogna fare riferimento al Regolamento (UE) n. 517/2014, a cui hanno poi fatto seguito delle specifiche norme entrate in vigore nel nostro Paese. Avere questa certificazione attesta che l’azienda può lavorare senza problemi sia nell’installazione che nella manutenzione dei macchinari che usano gas fluorurati. Inoltre le imprese che hanno tale documento possono gestire eventuali riparazioni e possono occuparsi anche dello smaltimento.

Perché avere questa certificazione

Ci sono diversi motivi per cui è fondamentale avere questa certificazione se si vuole lavorare nel settore della gestione dei gas fluorurati. Il primo aspetto da considerare è senza alcun dubbio il quadro normativo, secondo il quale avere questo attestato è un vero e proprio obbligo. Oltre a ciò ci sono altri punti da non dimenticare:

Con questa certificazione si può dimostrare che si lavora mettendo in pratica tutto ciò che serve per tutelare l’ambiente . Ciò significa che la propria azienda riduce le emissioni dannose che possono influenzare negativamente l’ecosistema che ci circonda;

. Ciò significa che la propria azienda riduce le emissioni dannose che possono influenzare negativamente l’ecosistema che ci circonda; Si dimostra ai propri clienti e partner molta serietà. Questo attestato conferma la professionalità dell’impresa ;

; In occasioni di eventuali gare d’appalto la presenza della certificazione FGAS potrebbe essere obbligatoria. Senza c’è il rischio di non poter partecipare a bandi molto interessanti dal punto di vista economico.

Come si ottiene la certificazione FGAS?

Per ottenere la certificazione FGAS sono essenziali diversi passaggi. Una buona soluzione è quella di rivolgersi a dei professionisti del settore, come Cefosmet; che possono guidare passo dopo passo. Ecco concretamente come si può ricevere la certificazione FGAS:

Formazione del personale : il personale dell’azienda deve essere adeguatamente formato, in modo tale da conoscere le procedure da seguire e evitare ogni genere di errore nella gestione dei gas fluorurati;

: il personale dell’azienda deve essere adeguatamente formato, in modo tale da conoscere le procedure da seguire e evitare ogni genere di errore nella gestione dei gas fluorurati; Presentare la domanda : bisogna presentare la richiesta presso un organismo autorizzato a fornire la certificazione (in linea con quanto previsto dal Ministero dell’Ambiente);

: bisogna presentare la richiesta presso un organismo autorizzato a fornire la certificazione (in linea con quanto previsto dal Ministero dell’Ambiente); Ispezione e controllo: gli addetti effettuano dei controlli per verificare che tutto sia a norma.

Al termine di questi passaggi si riceve invece la certificazione aziendale FGAS. La certificazione ha validità di 5 anni, per cui deve essere mantenuta e rinnovata nel corso del tempo.