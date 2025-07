Cosimo Dilucia confermato sulla panchina della Flv Cerignola

Sono ancora ben vivide le emozioni della fantastica promozione in B2, ma la FLV Cerignola volta pagina ed è pronta ad affrontare un altro capitolo, di nuovo sul palcoscenico nazionale. Il sodalizio rossogialloblù, come primo tassello della stagione sportiva 2025/2026, rende nota la conferma di coach Cosimo Dilucia. Classe 1987, nel suo primo anno da capo allenatore non ha solo condotto la squadra ad un traguardo importantissimo. È stato la bussola, il punto di riferimento che ha guidato con sicurezza e sapienza il gruppo, nella cavalcata della regular season prima e dei playoff poi. Una figura da sempre legata a questi colori e il cui spirito di appartenenza, dedizione e competenza non hanno fatto altro che rendere naturale la prosecuzione del rapporto anche per il prossimo torneo.

«Ringrazio la società per questa nuova opportunità. Sono contentissimo di continuare un percorso iniziato lo scorso anno, che ci ha visto trionfare ai playoff e riguadagnare un posto in una serie nazionale. Rappresentare la città da cerignolano a questi livelli è qualcosa di inspiegabile e conosco solo un modo per ripagare la fiducia, cioè lavorare duramente con umiltà, trasmettendo determinazione e voglia di far bene al gruppo squadra che si sta formando – dichiara Dilucia -. L’obiettivo sarà vivere questa avventura serenamente, giorno dopo giorno, con la consapevolezza che con la dura fatica quotidiana potremo toglierci belle soddisfazioni». Con la permanenza del mister in panchina, nei prossimi giorni seguiranno gli annunci sulle conferme e i volti nuovi che andranno a comporre l’organico del team ofantino.