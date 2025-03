Si è ufficialmente costituito il “COMITATO PER LA TUTELA DEI COMMERCIANTI E PARTITE IVA DI CERIGNOLA”, comunicato tramite PEC al Sindaco, al Consiglio comunale, agli assessori e alla Giunta comunale. Ad oggi il Comitato ha raccolto più di 74 adesioni liberamente sottoscritte dai commercianti e dalle partite iva. Il Comitato è nato autonomamente per la necessità di tutelare le partite iva visto che in tutte le situazioni presentatesi nell’ultimo periodo (ad esempio pista ciclabile lungo il corso principale e la ZTL) altre associazioni non sono state in grado di farlo. Il Comitato per suo atto costitutivo ha il compito di ascoltare i commercianti e gli aderenti e farsi portavoce verso l’amministrazione comunale mantenendo sempre una linea aperta e trasparente di confronto con le istituzioni. Tutti i commercianti e le partite iva possono aderire al Comitato e l’adesione non comporta nessun contributo né versamento in denaro. Portavoce del Comitato è stato nominato Vincenzo Specchio.