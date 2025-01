Cresce la domanda di carni avicole: l’impegno di Costamagna Europoll per un’avicoltura responsabile

Il settore avicolo italiano sta vivendo una fase di espansione, come confermato dai dati Unaitalia (l’associazione nazionale di riferimento per il comparto) riportati da la Repubblica. Nel 2023, il fatturato ha superato i 7,5 miliardi di euro, con una produzione di oltre 1,3 milioni di tonnellate di carni bianche. A trainare questa crescita è la domanda interna, con un consumo pro-capite di 21,38 kg, segno tangibile della predilezione degli italiani per questa fonte proteica che rappresenta il 35% degli acquisti domestici. Anche l’export registra una ripresa significativa, con un incremento del 25% rispetto all’anno precedente. Questo successo è il risultato di diversi fattori. Sempre più consumatori optano per un’alimentazione più sana e leggera, dove le carni bianche rappresentano una fonte proteica magra e facilmente digeribile. La versatilità culinaria delle carni avicole le rende adatte a un’ampia varietà di ricette, incontrando così i gusti di un pubblico eterogeneo. Infine, la competitività dal punto di vista economico rispetto ad altre tipologie di carne rafforza il loro appeal.

Tuttavia, questo scenario di crescita comporta anche sfide importanti, soprattutto sul fronte della sostenibilità ambientale e del benessere animale. È fondamentale che il settore avicolo adotti modelli di produzione responsabili per garantire qualità, rispetto per l’ambiente e cura degli animali. In questo contesto, la Società Agricola Europoll di Caraglio, in provincia di Cuneo, rappresenta un esempio di avicoltura di eccellenza. Fondata nel 1947 da Giacomo Costamagna, l’azienda ha consolidato nel tempo un modello basato su qualità e tradizione (in particolare nell’allevamento di carni avicole nostrane come il galletto livornese, la faraona, il cappone, oltre a polli e conigli), oggi portato avanti con dedizione dalla terza generazione familiare. Europoll si distingue per l’adesione al Disciplinare di Etichettatura carni avicole UNAITALIA IT001EA per garantire i massimi standard in termini di cura e trasparenza. L’alimentazione degli animali avviene con una miscela di cereali al 65%, costituita prevalentemente da mais e soia non geneticamente modificati. Cruciale è anche l’assenza di antibiotici per tutta la durata del ciclo di vita degli animali, che garantisce un prodotto finale genuino e sicuro per il consumatore.

L’azienda adotta un controllo rigoroso su ogni fase della filiera produttiva (con ispezioni in allevamento da parte del Servizio Veterinario competente), dalla selezione dei pulcini alla macellazione, assicurando la tracciabilità e la qualità finale del prodotto che comunica attraverso etichettature dei prodotti semplici da leggere per il consumatore finale. La recente acquisizione di Pollo Maccario ha ulteriormente ampliato la rete di distribuzione di Europoll, ora presente in numerosi punti vendita del Nord e Centro Italia. Questo rafforza la capacità dell’azienda di offrire ai consumatori prodotti di alta qualità, nel rispetto di criteri etici e sostenibili. Europoll Costamagna dimostra concretamente che crescita economica e sostenibilità possono coesistere. Attraverso la combinazione di innovazione e tradizione, l’azienda propone carni sane, nutrienti e dal sapore inconfondibile. È un esempio di eccellenza italiana in grado di soddisfare le esigenze di un consumatore moderno, attento non solo alla qualità del prodotto, ma anche all’impatto delle proprie scelte alimentari.