Crotone battuto 2-0 al Monterisi: è la terza vittoria consecutiva per l’Audace Cerignola

Un Cerignola determinato, ordinato e cinico supera 2-0 il Crotone e prosegue la sua risalita in classifica. Per la squadra di Maiuri è il terzo successo di fila: i punti diventano 20 e il “Monterisi” torna a gioire per una vittoria casalinga dopo due mesi e mezzo. L’allenatore conferma gli stessi undici dell’ultima uscita: Cuppone si accomoda in panchina, mentre Gambale guida l’attacco. Dall’altra parte Longo schiera i suoi con un 4-2-3-1, con Piovanello come riferimento avanzato.

La partita si accende subito: dopo appena due minuti Sandri sembra colpire con un calcione Vitale, ma nonostante il controllo al monitor l’arbitro non estrae il rosso. Il Crotone prende inizialmente in mano il gioco e al 15’ va vicino al vantaggio: Iliev compie un grande intervento deviando in angolo il tiro di Maggio, sporcato da una deviazione. Con il passare dei minuti i gialloblù crescono. Russo ispira D’Orazio a metà primo tempo, ma il suo destro al volo termina largo. L’Audace aumenta l’intensità e costringe i calabresi ad abbassarsi: al 32’ Vitale prova da fuori, senza inquadrare la porta. Poco dopo D’Orazio sfiora il gol con un tiro a giro che passa a un soffio dal palo. Il Crotone risponde con Piovanello, ma Iliev blocca senza affanni. L’ultima occasione della frazione è per Gomez, che di testa manda fuori da buona posizione sugli sviluppi di un corner.

Nella ripresa entra Murano per gli ospiti e il copione della gara resta simile: rossoblù più propositivi, Cerignola pronto a colpire in contropiede. È proprio Murano al 59’ a sprecare una chance importante, indirizzando troppo la sua incornata sul perfetto cross di Sandri. Gol sbagliato, gol subito: i gialloblù sbloccano il match sulla sinistra con Russo che serve D’Orazio. Il suo traversone teso attraversa l’area, la difesa non interviene e Gambale insacca da due passi, firmando il suo terzo gol in campionato. Maiuri inserisce Cuppone e Bianchini, e proprio una ripartenza avviata da Cuppone porta al raddoppio: Cretella conclude l’azione perfetta, con ben quattro giocatori cerignolani presenti in area. Nel finale il Cerignola gestisce senza affanni, spegnendo ogni tentativo degli ospiti. Iliev mette il sigillo alla vittoria neutralizzando l’ultima occasione di Gomez e mantiene la porta imbattuta per la seconda partita consecutiva.

AUDACE CERIGNOLA-CROTONE 2-0

AUDACE CERIGNOLA (3-4-2-1): Iliev; Todisco, Martinelli, Gasbarro; Parlato, Vitale (63’ Bianchini), Cretella (75’ Moreso), Russo; Paolucci (90’ Ruggiero), D’Orazio (63’ Cuppone); Gambale (75’ Emmausso). A disp.: Rizzuto, Fares, Dabizas, Ballabile, Giuliodori, Sainz-Maza, Spaltro, Cororocchio, Ianzano. All. Maiuri.

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Berra, Cargnelutti (70’ Ricci), Di Pasquale, Groppelli; Sandri (70’ Gallo), Vinicius (79’ Stronati); Zunno, Gomez, Maggio (46’ Murano); Piovanello (87’ Vrenna). A disp.: Martino, Sala, Leo, Marazzotti, Guerra, Calvano, Perlingieri, Cocetta, Bruno. All. Longo.

Arbitro: Castellano (Nichelino).

RETI: 60’ Gambale, 67’ Cretella.

Ammoniti: Cretella, Bianchini (AC); Zunno (C). Angoli: 3-8. Recuperi: 1’ pt, 5’ st.