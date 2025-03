Cuppone fa sorridere il Cerignola: 1-0 al Monopoli

Al Monterisi va in scena il ritorno di Cuppone: dopo una gara sostanzialmente in equilibrio a due minuti dal novantesimo l’attaccante fa esplodere di gioia l’impianto di via Napoli, regalando la rete che vale la vittoria (1-0).

Trentaquattresima giornata in C con il Monopoli che rende visita al Cerignola. Assente lo squalificato Tascone, al suo posto c’è Bianchini, in attacco Salvemini affianca Achik. Gli ospiti invece optano per Bruschi al fianco di Grandolfo nello speculare 3-5-2. Dopo un prima fase di studio delle due formazioni, seconda e terza della classe, all’11’ è Achik a sfruttare una ripartenza calciando dalla distanza alto, sopra la traversa. Bell’azione d’attacco a partire da un calcio piazzato di Achik, ci prova Visentin ma non ci arriva. Alla mezz’ora tiro debole di Volpe. Il Cerignola pare poco convinto negli ultimi metri. Al 32′ si Pace si ritrova la palla tra i piedi in area, calcia male sprecando una buona azione. Minuto 35, punizione di Achik, mischia i area ma nessuno riesce a concludere a rete. Un minuto più tardi Grandolfo di testa, ma Greco c’è. Al 38′ Bruschi ci prova con un pallonetto, ma fuori misura. Poco dopo anche Grandolfo, stavolta nello specchio. Cambio di fronte, cavalcata di Achik che arriva affaticato al tiro. Minuto 45′ brutto retropassaggio di Falzerano, Achik si inserisce e calcia la più nitida palla gol fino a questo momento, tuttavia senza successo.

Si riprende con Cuppone e McJannet al posto di Russo e Volpe, mentre il Monopoli prova subito a sorprendere il numero uno di casa. Al 48′ sponda per McJannet che calcia a rete, guadagnando un angolo. Sugli sviluppi l’Audace va in rete ma c’è un tocco di mano di Cuppone che viene anche ammonito. Minuto 53 ancora Achik ci prova inserendosi da sinistra. Un’ora di gioco e risultato fermo sullo 0-0, nonostante le incursioni gialloblù. Al 71′ bella ripartenza dell’Audace Cerignola con Cuppone che calcia da posizione decentrata. Settantacinque minuti sul cronometro e Grandolfo, solo nell’area piccola, sbaglia il più facile dei goal. Il neo entrato Nicolao (76′) ci prova di testa ma il portiere blocca. Tre minuti più tardi è il Monopoli ad impensierire Greco. Sbuca Nicolao all’80’ ma non riesce a fruttare il servizio dalla parte opposta. Minuto 88 il paradiso all’improvviso: Cuppone riceve, va via e calcia col destro il goal dell’1-0. Sono ben 7 i minuti di recupero, con il Cerignola che al 95′ con Martinelli salva un tiro a porta sguarnita. Si arriva fino al minuto 99 ma il risultato non cambia. Il Cerignola porta a casa i tre punti e per qualche ora risale in vetta al girone C, in attesa della gara serale dell’Avellino.

Audace Cerignola-Monopoli 1-0

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Romano (34’ st Gonnelli), Martinelli, Visentin; Coccia, Bianchini (14’ st Sainz-Maza), Capomaggio, Volpe (1’ st McJannet), Russo (1’ st Cuppone); Achik (30’ st Nicolao), Salvemini. A disp.: Saracco, Fares, Santarcangelo, D’Andrea, Velasquez, Ianzano, Carrozza. All. Raffaele 8.

MONOPOLI (3-5-2): Vitale; Miranda (23’ st Bizzotto), Miceli, Viteritti; Valenti (34’ st Cristallo), Falzerano (15’ st Batocchio), De Risio (15’ st Calvano), Greco, Pace; Bruschi (23’ Yeboah), Grandolfo. A disp.: Albertazzi, Pellegrini, Virgilio, Scipioni, Contessa, Cheikh, Cellamare. All. Colombo

ARBITRO: Mirabella di Napoli.

NOTE: Pomeriggio soleggiato ma freddo, terreno in buone condizioni, buona cornice di pubblico, con 2233 spettatori.

Ammoniti: 15’ Miranda, 41’ Salvemini, 45’ + 1’ Capomaggio, 4’ st Cuppone, 12’ st Bianchini, 17’ st Bruschi

Reti: 43’ st Cuppone

Angoli: 8-2.

Recupero: 3’; 7’.