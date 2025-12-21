Da Cerignola al MIT: il ricercatore che insegna a Stati e imprese come investire nel futuro

Utilizzare l’intelligenza artificiale per decidere al meglio su quali tecnologie del futuro investire, riducendo il rischio di scelte sbagliate che costano miliardi. È questa la missione di Nicola Melluso, ricercatore cerignolano, attualmente al Massachusetts Institute of Technology di Boston, in qualità di Visiting Professor. Classe 1993, dottore in Ingegneria Gestionale presso l’Università di Pisa e autore di pubblicazioni in tema di intelligenza artificiale e sviluppo, Melluso è Assistant Professor presso la LUISS Guido Carli di Roma. Dopo alcune esperienze lavorative a Barcellona e in Belgio come ricercatore, è approdato negli States, dove sta svolgendo un periodo di ricerca per sviluppare il proprio progetto. «Mi occupo di valutazione della ricerca e dello sviluppo – spiega a lanotiziaweb -. Cerco di capire quali sono le tecnologie del futuro più promettenti, in una prospettiva di dieci o vent’anni. Si tratta di uno studio utile a Stati e imprese per programmare investimenti strategici nel lungo periodo, in base alle loro priorità, decidendo quanto denaro investire sui progetti che risulteranno di maggior successo».

Per realizzare queste analisi, il ricercatore cerignolano ha sviluppato un algoritmo ad hoc, la cui implementazione può avere un impatto notevole sullo sviluppo dei mercati e sul benessere collettivo in diversi ambiti, tra cui quello medico: «Grazie a questi algoritmi, ad esempio, è possibile comprendere quante vite si potranno salvare investendo su un farmaco anziché su un altro». Ma non solo: «Può essere utilizzato anche per la ricerca astronomica, in particolare per lo sviluppo di satelliti, telescopi e l’organizzazione di missioni spaziali, cercando di prevedere quanti fondi sono necessari perché i loro obiettivi vengano raggiunti». Fare questo genere di previsioni non è semplice neanche per gli algoritmi e la ricerca del dott. Melluso consiste proprio nel rendere il più possibile attendibili i risultati. «I quesiti cui i sistemi devono rispondere sono molto complessi. La ricerca consiste nella raccolta di milioni di dati provenienti da pubblicazioni scientifiche raccolte da tutto il mondo e farle analizzare dall’intelligenza artificiale, la quale cerca di prevedere come andranno le cose nel futuro», puntualizza.

Nei cinque mesi di ricerca alla Sloan School of Management di Boston, da settembre fino al prossimo gennaio, Melluso ha acquisito nuove conoscenze sull’efficacia degli investimenti e ha potuto testare il sistema da lui elaborato: «Al MIT sto seguendo dei corsi in innovazione tenuti dai CEO e i broker più importanti al mondo su come investire fondi in ricerca e sviluppo, e sto collaudando l’algoritmo sulla base dei dati che i vari stakeholders mi stanno fornendo». Si tratta di un progetto dal grande potenziale, che è stato riconosciuto anche dall’Unione Europa, con l’attribuzione da parte della Commissione del Seal of Excellence – un attestato di qualità rilasciato in favore dei progetti considerati eccellenti in quanto soddisfano i requisiti di qualità dei programmi UE -, nonché con un finanziamento PNRR.